عنيزة.. إطلاق نار على بائع في محل بسوق الذهب

الجاني هرب من الموقع.. والجهات الأمنية تباشر

تعرض بائع بمحل في الذهب بعنيزة لإطلاق نار ظهر اليوم فيما تمكن المعتدي من الهرب، فيما باشرت الجهات الأمنية الواقعة ووقفت على مسرح الجريمة.

"سبق" تواصلت مع صاحب المحل ورفض التعليق على الحادثة، ومن المتوقع أن تكشف الجهات الأمنية أسباب الواقعة بعد ضبط المتورط.