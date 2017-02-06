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عواجي الأهلي يجري عملية ناجحة في مفصل القدم

أجرى اليوم الاثنين علي عواجي لاعب خط وسط الأهلي عملية جراحية ناجحة في موضع إصابته وذلك بمستشفى سبيتار في الدوحة على يد الجراح البلجيكي بيتر دوخ.

وكان اللاعب قد غادر إلى أكاديمية أسباير بالدوحة يوم الأحد الماضي بعدما أصيب بكسر في مفصل القدم خلال مواجهة فريقه مع جاره الاتحاد في ديربي جدة يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة 17 من دوري جميل.

وحدثت إصابة عواجي خلال صدام مشترك بينه والتشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب نادي الاتحاد بعد وقت قليل من دخوله في الشوط الثاني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عواجي الأهلي يجري عملية ناجحة في مفصل القدم
سبق

أجرى اليوم الاثنين علي عواجي لاعب خط وسط الأهلي عملية جراحية ناجحة في موضع إصابته وذلك بمستشفى سبيتار في الدوحة على يد الجراح البلجيكي بيتر دوخ.

وكان اللاعب قد غادر إلى أكاديمية أسباير بالدوحة يوم الأحد الماضي بعدما أصيب بكسر في مفصل القدم خلال مواجهة فريقه مع جاره الاتحاد في ديربي جدة يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة 17 من دوري جميل.

وحدثت إصابة عواجي خلال صدام مشترك بينه والتشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب نادي الاتحاد بعد وقت قليل من دخوله في الشوط الثاني.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
08:08 PM

عواجي الأهلي يجري عملية ناجحة في مفصل القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى اليوم الاثنين علي عواجي لاعب خط وسط الأهلي عملية جراحية ناجحة في موضع إصابته وذلك بمستشفى سبيتار في الدوحة على يد الجراح البلجيكي بيتر دوخ.

وكان اللاعب قد غادر إلى أكاديمية أسباير بالدوحة يوم الأحد الماضي بعدما أصيب بكسر في مفصل القدم خلال مواجهة فريقه مع جاره الاتحاد في ديربي جدة يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة 17 من دوري جميل.

وحدثت إصابة عواجي خلال صدام مشترك بينه والتشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب نادي الاتحاد بعد وقت قليل من دخوله في الشوط الثاني.

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