عودة قوية لطلاب جدة مع أول يوم بالفصل الدراسي الثاني

"الثقفي" يقوم بزيارات ميدانية ويؤكد: لم تسجل حالات غياب غير طبيعيّة

شهدت مدارس جدة اليوم عودة قوية وجادة لطلابها وطالباتها الذين انتظموا في حصص وفعاليات اليوم الدراسي عقب عودتهم من إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1437-1438هـ.

وكان المدير العام للتعليم بجدة عبد الله بن أحمد الثقفي قد قام بزيارات ميدانية صباح اليوم على عدد من مدارس جدة اطمأن من خلالها على سير انطلاقة الفصل الدراسي الثاني.

وأكد الثقفي في تصريح له عقب جولته أنّ انطلاقة الفصل الدراسي الثاني لهذا اليوم كانت مميزّة سواء من قبل الطلاب والطالبات بحضورهم وانتظامهم او من قبل ما قدمه المعلمون والمعلمات من حرص على اعطاء الدروس منذ الحصة الاولى وما قامت به ادارات المدارس من ترتيبات فنية وتنظيمية.

وأشار إلى أنه لم تسجل حالات غياب غير طبيعيّة اليوم في اوساط الطلاب والطالبات، منوّها بتواجد القيادات التعليمية والإشراقية في الميدان لتقديم الدعم والمساندة لقيادات المدارس وتذليل أي صعوبات قد تواجههم.