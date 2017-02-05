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عودة قوية لطلاب جدة مع أول يوم بالفصل الدراسي الثاني

"الثقفي"  يقوم بزيارات ميدانية ويؤكد: لم تسجل حالات غياب غير طبيعيّة

شهدت مدارس جدة اليوم عودة قوية وجادة لطلابها وطالباتها الذين انتظموا في حصص وفعاليات اليوم الدراسي عقب عودتهم من إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1437-1438هـ.

 

وكان المدير العام للتعليم بجدة عبد الله بن أحمد الثقفي قد قام بزيارات ميدانية صباح اليوم على عدد من مدارس جدة اطمأن من خلالها على سير انطلاقة الفصل الدراسي الثاني.

 

وأكد الثقفي في تصريح له عقب جولته أنّ انطلاقة الفصل الدراسي الثاني لهذا اليوم كانت مميزّة سواء من قبل الطلاب والطالبات بحضورهم وانتظامهم او من قبل ما قدمه المعلمون والمعلمات من حرص على اعطاء الدروس منذ الحصة الاولى وما قامت به ادارات المدارس من ترتيبات فنية وتنظيمية.

 

وأشار إلى أنه لم تسجل حالات غياب غير طبيعيّة اليوم في اوساط الطلاب والطالبات، منوّها بتواجد القيادات التعليمية والإشراقية في الميدان لتقديم الدعم والمساندة لقيادات المدارس وتذليل أي صعوبات قد تواجههم.

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عودة قوية لطلاب جدة مع أول يوم بالفصل الدراسي الثاني
سبق

شهدت مدارس جدة اليوم عودة قوية وجادة لطلابها وطالباتها الذين انتظموا في حصص وفعاليات اليوم الدراسي عقب عودتهم من إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1437-1438هـ.

 

وكان المدير العام للتعليم بجدة عبد الله بن أحمد الثقفي قد قام بزيارات ميدانية صباح اليوم على عدد من مدارس جدة اطمأن من خلالها على سير انطلاقة الفصل الدراسي الثاني.

 

وأكد الثقفي في تصريح له عقب جولته أنّ انطلاقة الفصل الدراسي الثاني لهذا اليوم كانت مميزّة سواء من قبل الطلاب والطالبات بحضورهم وانتظامهم او من قبل ما قدمه المعلمون والمعلمات من حرص على اعطاء الدروس منذ الحصة الاولى وما قامت به ادارات المدارس من ترتيبات فنية وتنظيمية.

 

وأشار إلى أنه لم تسجل حالات غياب غير طبيعيّة اليوم في اوساط الطلاب والطالبات، منوّها بتواجد القيادات التعليمية والإشراقية في الميدان لتقديم الدعم والمساندة لقيادات المدارس وتذليل أي صعوبات قد تواجههم.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
05:08 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
10:40 PM
"الثقفي"  يقوم بزيارات ميدانية ويؤكد: لم تسجل حالات غياب غير طبيعيّة

عودة قوية لطلاب جدة مع أول يوم بالفصل الدراسي الثاني

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
1
637

شهدت مدارس جدة اليوم عودة قوية وجادة لطلابها وطالباتها الذين انتظموا في حصص وفعاليات اليوم الدراسي عقب عودتهم من إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1437-1438هـ.

 

وكان المدير العام للتعليم بجدة عبد الله بن أحمد الثقفي قد قام بزيارات ميدانية صباح اليوم على عدد من مدارس جدة اطمأن من خلالها على سير انطلاقة الفصل الدراسي الثاني.

 

وأكد الثقفي في تصريح له عقب جولته أنّ انطلاقة الفصل الدراسي الثاني لهذا اليوم كانت مميزّة سواء من قبل الطلاب والطالبات بحضورهم وانتظامهم او من قبل ما قدمه المعلمون والمعلمات من حرص على اعطاء الدروس منذ الحصة الاولى وما قامت به ادارات المدارس من ترتيبات فنية وتنظيمية.

 

وأشار إلى أنه لم تسجل حالات غياب غير طبيعيّة اليوم في اوساط الطلاب والطالبات، منوّها بتواجد القيادات التعليمية والإشراقية في الميدان لتقديم الدعم والمساندة لقيادات المدارس وتذليل أي صعوبات قد تواجههم.

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