عيسى الضيف إلى رتبة "ملازم أول"‎

قلد نائب مدير شرطة جازان، اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، الملازم أول عيسى بن مسدف الضيف، من منسوبي شرطة بيش، رتبته الجديدة ، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة ملازم أول.



وبادله التهنئة والشكر، وطالبه بمزيد من الجد والاجتهاد ، وأن تكون هذه الترقية حافزاً لخدمة الدين ثم المليك والوطن.



من جهته؛ أعرب الملازم أول عيسى بن مسدف الضيف، عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الغالية، سائلاً الله العلي القدير أن تكون هذه الترقية عونا على الطاعة وحافزاً لهم على أداء عملهم لخدمة المليك والوطن والمواطنين.