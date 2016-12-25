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غداً.. أمير الباحة يدشن مشروعات تعليمية بـ "القطاع التهامي"

13 مشروعاً تعليمياً بنين وبنات في كافة المراحل

يدشن الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، يوم غد عدداً من المشروعات التعليمية بمحافظات القطاع التهامي، في كل من محافظة المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد.

 

وأفاد مدير عام التعليم بمحافظة المخواة علي بن خيران الزهراني، أن المشروعات تشمل 13 مشروعاً تم استلامها، تتمثل في إنشاء عدد من المدارس للبنين والبنات بجميع المراحل، بالإضافة إلى مبنى الإشراف التربوي بالمحافظة بتكلفة إجمالية تزيد عن 106 مليون ريال، فيما بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها 12 مشروعاً، تجاوزت تكلفتها 101 مليون ريال.

 

وأعرب الزهراني عن شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة على اهتمامه ومتابعته الدائمة لكل ما يخدم تعليم المحافظة، منوهاً بالدعم والرعاية التي يتلقاها التعليم من القيادة الرشيدة، أيدها الله.

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غداً.. أمير الباحة يدشن مشروعات تعليمية بـ "القطاع التهامي"
سبق

يدشن الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، يوم غد عدداً من المشروعات التعليمية بمحافظات القطاع التهامي، في كل من محافظة المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد.

 

وأفاد مدير عام التعليم بمحافظة المخواة علي بن خيران الزهراني، أن المشروعات تشمل 13 مشروعاً تم استلامها، تتمثل في إنشاء عدد من المدارس للبنين والبنات بجميع المراحل، بالإضافة إلى مبنى الإشراف التربوي بالمحافظة بتكلفة إجمالية تزيد عن 106 مليون ريال، فيما بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها 12 مشروعاً، تجاوزت تكلفتها 101 مليون ريال.

 

وأعرب الزهراني عن شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة على اهتمامه ومتابعته الدائمة لكل ما يخدم تعليم المحافظة، منوهاً بالدعم والرعاية التي يتلقاها التعليم من القيادة الرشيدة، أيدها الله.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
06:29 PM
13 مشروعاً تعليمياً بنين وبنات في كافة المراحل

غداً.. أمير الباحة يدشن مشروعات تعليمية بـ "القطاع التهامي"

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ياسر العتيبي - الباحة
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يدشن الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، يوم غد عدداً من المشروعات التعليمية بمحافظات القطاع التهامي، في كل من محافظة المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد.

 

وأفاد مدير عام التعليم بمحافظة المخواة علي بن خيران الزهراني، أن المشروعات تشمل 13 مشروعاً تم استلامها، تتمثل في إنشاء عدد من المدارس للبنين والبنات بجميع المراحل، بالإضافة إلى مبنى الإشراف التربوي بالمحافظة بتكلفة إجمالية تزيد عن 106 مليون ريال، فيما بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها 12 مشروعاً، تجاوزت تكلفتها 101 مليون ريال.

 

وأعرب الزهراني عن شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة على اهتمامه ومتابعته الدائمة لكل ما يخدم تعليم المحافظة، منوهاً بالدعم والرعاية التي يتلقاها التعليم من القيادة الرشيدة، أيدها الله.

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