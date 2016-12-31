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غدًا.. ١٠ إدارات تعليمية تتنافس بمهرجان الفرق المسرحية المدرسية بجدة

يستمر 3 أيام بمشاركة 150 طالباً ومشرفاً ويتضمن 10 عروض

ينطلق غدًا مهرجان الفرق المسرحية الـ11 في جدة برعاية وزير التعليم، والذي يستمر من 1 إلى 3 يناير المقبل، على مسارح جامعة الملك عبدالعزيز بمشاركة 150 طالباً ومشرفاً يمثلون 10 إدارات تعليمية.

 

ويتضمن المهرجان 10 عروض مسرحية بواقع 5 عروض في اليوم الأول "عرض تعليم صبيا، والمدينة، والشرقية، وعسير، والرياض"، ومثلها في اليوم الثاني، عرض تعليم الاحساء،والقنفذة، وجازان، والطائف، وجدة"، حيث تبدأ العروض من الساعة 9 ص إلى 7.30م، فيما سيكون اليوم الثالث مخصصًا لحفل الختام.

 

من جتهه رحب المدير العام لتعليم جدة عبدالله الثقفي، بالوفود المشاركة في المهرجان، مشيراً إلى أن تعليم جدة سخر كافة الإمكانيات لإنجاح هذا المهرجان.

 

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غدًا.. ١٠ إدارات تعليمية تتنافس بمهرجان الفرق المسرحية المدرسية بجدة
سبق

ينطلق غدًا مهرجان الفرق المسرحية الـ11 في جدة برعاية وزير التعليم، والذي يستمر من 1 إلى 3 يناير المقبل، على مسارح جامعة الملك عبدالعزيز بمشاركة 150 طالباً ومشرفاً يمثلون 10 إدارات تعليمية.

 

ويتضمن المهرجان 10 عروض مسرحية بواقع 5 عروض في اليوم الأول "عرض تعليم صبيا، والمدينة، والشرقية، وعسير، والرياض"، ومثلها في اليوم الثاني، عرض تعليم الاحساء،والقنفذة، وجازان، والطائف، وجدة"، حيث تبدأ العروض من الساعة 9 ص إلى 7.30م، فيما سيكون اليوم الثالث مخصصًا لحفل الختام.

 

من جتهه رحب المدير العام لتعليم جدة عبدالله الثقفي، بالوفود المشاركة في المهرجان، مشيراً إلى أن تعليم جدة سخر كافة الإمكانيات لإنجاح هذا المهرجان.

 

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
02:48 PM
يستمر 3 أيام بمشاركة 150 طالباً ومشرفاً ويتضمن 10 عروض

غدًا.. ١٠ إدارات تعليمية تتنافس بمهرجان الفرق المسرحية المدرسية بجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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ينطلق غدًا مهرجان الفرق المسرحية الـ11 في جدة برعاية وزير التعليم، والذي يستمر من 1 إلى 3 يناير المقبل، على مسارح جامعة الملك عبدالعزيز بمشاركة 150 طالباً ومشرفاً يمثلون 10 إدارات تعليمية.

 

ويتضمن المهرجان 10 عروض مسرحية بواقع 5 عروض في اليوم الأول "عرض تعليم صبيا، والمدينة، والشرقية، وعسير، والرياض"، ومثلها في اليوم الثاني، عرض تعليم الاحساء،والقنفذة، وجازان، والطائف، وجدة"، حيث تبدأ العروض من الساعة 9 ص إلى 7.30م، فيما سيكون اليوم الثالث مخصصًا لحفل الختام.

 

من جتهه رحب المدير العام لتعليم جدة عبدالله الثقفي، بالوفود المشاركة في المهرجان، مشيراً إلى أن تعليم جدة سخر كافة الإمكانيات لإنجاح هذا المهرجان.

 

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