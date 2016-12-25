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غدًا.. انطلاق البرنامج التدريبي لإعلام الحج والعمرة

لرفع كفاءة أداء الإعلاميين وتنمية مهارات العاملين

ينطلق غدًا (الاثنين) البرنامج التدريبي المتخصص الذي ينظمه المركز الإعلامي بوزارة الحج والعمرة  عن (إعلام الحج والعمرة)، الذي يأتي في ظل استعدادات الوزارة لموسم حج ١٤٣٨؛ لرفع كفاءة أداء الإعلام المتخصص لقطاع الحج والعمرة، والعمل على تنمية مهارات العاملين، وتدريبهم على أحدث تقنيات العمل الإعلامي الحديث في قطاعاته المقروءة والمسموعة والمرئية.
 
ويشارك في تنفيذ البرنامج عدد من الأكاديميين، ونخبة من الخبراء في وكالات الأنباء والقنوات الإخبارية المعروفة، وسيتناول مهارات الفنون الصحفية، وفن الخبر والكتابة التلفزيونية والتغطيات الإعلامية الحديثة وإدارة المؤتمرات الصحفية.
 

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غدًا.. انطلاق البرنامج التدريبي لإعلام الحج والعمرة
سبق

ينطلق غدًا (الاثنين) البرنامج التدريبي المتخصص الذي ينظمه المركز الإعلامي بوزارة الحج والعمرة  عن (إعلام الحج والعمرة)، الذي يأتي في ظل استعدادات الوزارة لموسم حج ١٤٣٨؛ لرفع كفاءة أداء الإعلام المتخصص لقطاع الحج والعمرة، والعمل على تنمية مهارات العاملين، وتدريبهم على أحدث تقنيات العمل الإعلامي الحديث في قطاعاته المقروءة والمسموعة والمرئية.
 
ويشارك في تنفيذ البرنامج عدد من الأكاديميين، ونخبة من الخبراء في وكالات الأنباء والقنوات الإخبارية المعروفة، وسيتناول مهارات الفنون الصحفية، وفن الخبر والكتابة التلفزيونية والتغطيات الإعلامية الحديثة وإدارة المؤتمرات الصحفية.
 

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
10:42 PM
لرفع كفاءة أداء الإعلاميين وتنمية مهارات العاملين

غدًا.. انطلاق البرنامج التدريبي لإعلام الحج والعمرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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ينطلق غدًا (الاثنين) البرنامج التدريبي المتخصص الذي ينظمه المركز الإعلامي بوزارة الحج والعمرة  عن (إعلام الحج والعمرة)، الذي يأتي في ظل استعدادات الوزارة لموسم حج ١٤٣٨؛ لرفع كفاءة أداء الإعلام المتخصص لقطاع الحج والعمرة، والعمل على تنمية مهارات العاملين، وتدريبهم على أحدث تقنيات العمل الإعلامي الحديث في قطاعاته المقروءة والمسموعة والمرئية.
 
ويشارك في تنفيذ البرنامج عدد من الأكاديميين، ونخبة من الخبراء في وكالات الأنباء والقنوات الإخبارية المعروفة، وسيتناول مهارات الفنون الصحفية، وفن الخبر والكتابة التلفزيونية والتغطيات الإعلامية الحديثة وإدارة المؤتمرات الصحفية.
 

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