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غداً.. انطلاق المباراة النهائية للبطولة الرياضية للدفاع المدني بالشرقية

على ملعب نادي الاتفاق

تقام مساء غد الأربعاء المباراة النهائية للبطولة الرياضية لمديرية الدفاع المدني بالشرقية 38 بين إدارتي الدمام والأحساء بعد فوز الأول على مركز التدريب وتجاوز الثاني عقبة الخبر، وذلك على ملعب نادي الاتفاق تحت رعاية مدير الدفاع المدني بالشرقية العميد محمد بن يحيى الزهراني. 

وقد قامت اللجنة المنظمة بتجهيز كافة الترتيبات لهذا الحفل الختامي، والذي سيشهد أوبريتا عن البطولة وبعض الفقرات الفلكلورية.

وكانت البطولة قد بدأت قبل عشرة أيام وشارك فيها ثمان فرق تمثل الإدارات العامة للدفاع المدني بالشرقية وفروعها تم تقسيمها على مجموعتين لعبت كل مجموعة أربع نقاط تلعب بنظام النقاط ثم دور الأربعة وصولاً للمباراة الختامية حيث شهدت مباريات البطولة توزيع العديد من الجوائز للجمهور الذين تواجدوا خلال أيام البطولة.

من جانبه أكد العقيد المشرف العام عبد الهادي القحطاني أن النهائي سيظهر بشكل مختلف حيث تم الاستعداد لإقامة حفل ختام يليق باسم وحجم هذه البطولة مشيدا بالدعم الذي لقيته البطولة من قبل مدير المنطقة ودوره البارز في إنجاحها، وكذلك بعض الجهات الأخرى الداعمة والراعية لهذه البطولة.

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غداً.. انطلاق المباراة النهائية للبطولة الرياضية للدفاع المدني بالشرقية
سبق

تقام مساء غد الأربعاء المباراة النهائية للبطولة الرياضية لمديرية الدفاع المدني بالشرقية 38 بين إدارتي الدمام والأحساء بعد فوز الأول على مركز التدريب وتجاوز الثاني عقبة الخبر، وذلك على ملعب نادي الاتفاق تحت رعاية مدير الدفاع المدني بالشرقية العميد محمد بن يحيى الزهراني. 

وقد قامت اللجنة المنظمة بتجهيز كافة الترتيبات لهذا الحفل الختامي، والذي سيشهد أوبريتا عن البطولة وبعض الفقرات الفلكلورية.

وكانت البطولة قد بدأت قبل عشرة أيام وشارك فيها ثمان فرق تمثل الإدارات العامة للدفاع المدني بالشرقية وفروعها تم تقسيمها على مجموعتين لعبت كل مجموعة أربع نقاط تلعب بنظام النقاط ثم دور الأربعة وصولاً للمباراة الختامية حيث شهدت مباريات البطولة توزيع العديد من الجوائز للجمهور الذين تواجدوا خلال أيام البطولة.

من جانبه أكد العقيد المشرف العام عبد الهادي القحطاني أن النهائي سيظهر بشكل مختلف حيث تم الاستعداد لإقامة حفل ختام يليق باسم وحجم هذه البطولة مشيدا بالدعم الذي لقيته البطولة من قبل مدير المنطقة ودوره البارز في إنجاحها، وكذلك بعض الجهات الأخرى الداعمة والراعية لهذه البطولة.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
07:23 PM
اخر تعديل
11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438
03:38 AM
على ملعب نادي الاتفاق

غداً.. انطلاق المباراة النهائية للبطولة الرياضية للدفاع المدني بالشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تقام مساء غد الأربعاء المباراة النهائية للبطولة الرياضية لمديرية الدفاع المدني بالشرقية 38 بين إدارتي الدمام والأحساء بعد فوز الأول على مركز التدريب وتجاوز الثاني عقبة الخبر، وذلك على ملعب نادي الاتفاق تحت رعاية مدير الدفاع المدني بالشرقية العميد محمد بن يحيى الزهراني. 

وقد قامت اللجنة المنظمة بتجهيز كافة الترتيبات لهذا الحفل الختامي، والذي سيشهد أوبريتا عن البطولة وبعض الفقرات الفلكلورية.

وكانت البطولة قد بدأت قبل عشرة أيام وشارك فيها ثمان فرق تمثل الإدارات العامة للدفاع المدني بالشرقية وفروعها تم تقسيمها على مجموعتين لعبت كل مجموعة أربع نقاط تلعب بنظام النقاط ثم دور الأربعة وصولاً للمباراة الختامية حيث شهدت مباريات البطولة توزيع العديد من الجوائز للجمهور الذين تواجدوا خلال أيام البطولة.

من جانبه أكد العقيد المشرف العام عبد الهادي القحطاني أن النهائي سيظهر بشكل مختلف حيث تم الاستعداد لإقامة حفل ختام يليق باسم وحجم هذه البطولة مشيدا بالدعم الذي لقيته البطولة من قبل مدير المنطقة ودوره البارز في إنجاحها، وكذلك بعض الجهات الأخرى الداعمة والراعية لهذه البطولة.

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