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غداً.. "تعليم تربة" يستقبل 11 ألف طالب وطالبة لتأدية اختبارات الفصل الأول

لجان للملاحظة ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام "نور"

أكمل مكتب تعليم تربة، التابع للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، استعداداته لانطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1437/ 1438هـ، ابتداءً من يوم غد الأحد.

وأنهت كل المدارس جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في محافظة تربة والمراكز التابعة لها، وعملت على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكين ما يزيد على ١١ ألف طالب وطالبة من أداء اختباراتهم على أكمل وجه وفي أجواء ملائمة.

‎وكان المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني قد أكد في تصريح سابق، اكتمال جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، فيما تم التأكيد على قادة المدارس بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لكل أعمال الاختبارات ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام "نور".

ولفت "الشمراني" إلى أن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة من مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات؛ للوقوف على سير الاختبارات وفق خطة معدة والرفع بتقارير يومية، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات، وحث الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد واستثمار أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

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غداً.. "تعليم تربة" يستقبل 11 ألف طالب وطالبة لتأدية اختبارات الفصل الأول
سبق

أكمل مكتب تعليم تربة، التابع للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، استعداداته لانطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1437/ 1438هـ، ابتداءً من يوم غد الأحد.

وأنهت كل المدارس جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في محافظة تربة والمراكز التابعة لها، وعملت على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكين ما يزيد على ١١ ألف طالب وطالبة من أداء اختباراتهم على أكمل وجه وفي أجواء ملائمة.

‎وكان المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني قد أكد في تصريح سابق، اكتمال جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، فيما تم التأكيد على قادة المدارس بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لكل أعمال الاختبارات ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام "نور".

ولفت "الشمراني" إلى أن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة من مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات؛ للوقوف على سير الاختبارات وفق خطة معدة والرفع بتقارير يومية، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات، وحث الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد واستثمار أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
01:32 PM
لجان للملاحظة ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام "نور"

غداً.. "تعليم تربة" يستقبل 11 ألف طالب وطالبة لتأدية اختبارات الفصل الأول

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متعب البقمي - تربة
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أكمل مكتب تعليم تربة، التابع للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، استعداداته لانطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1437/ 1438هـ، ابتداءً من يوم غد الأحد.

وأنهت كل المدارس جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في محافظة تربة والمراكز التابعة لها، وعملت على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكين ما يزيد على ١١ ألف طالب وطالبة من أداء اختباراتهم على أكمل وجه وفي أجواء ملائمة.

‎وكان المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني قد أكد في تصريح سابق، اكتمال جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، فيما تم التأكيد على قادة المدارس بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لكل أعمال الاختبارات ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام "نور".

ولفت "الشمراني" إلى أن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة من مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات؛ للوقوف على سير الاختبارات وفق خطة معدة والرفع بتقارير يومية، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات، وحث الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد واستثمار أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

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