غداً .. رئيس "الشورى" يلتقي مواطنين تقدّموا بمقترحات لتوطين الوظائف

بحضور رؤساء لجان متخصّصة في إطار التواصل مع مقدمي العرائض

يعقد مجلس الشورى، يوم غد الثلاثاء، اللقاء الأول لرئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ مع عدد من مقدمي العرائض للمجلس من المواطنين حول توطين الوظائف "الفرص والمعوقات"، بحضور عدد من رؤساء اللجان المتخصّصة المعنية، وذلك في مقر المجلس بالرياض.

ويتناول اللقاء موضوعات عدة من خلال محورين أولهما الاستماع إلى الصعوبات التي تواجه بعض الموظفين السعوديين في القطاع الخاص والمقترحات المقدمة لمعالجة أوضاعهم، أما المحور الثاني للقاء؛ فسيتم فيه الاستماع إلى بعض المقترحات التي تسهم في تعزيز توطين بعض القطاعات وسعودتها.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود المجلس في التواصل مع المواطنين مقدمي العرائض والاستفادة مما تتضمنه تلك العرائض من مقترحات ومعالجات بناءة بما يعين المجلس على اتخاذ القرارات السديدة في الموضوعات ذات العلاقة التي يدرسها أو تبني بعض المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.