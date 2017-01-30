"غرفة الرياض" تشارك ببرامج وباص سياحي لزوار "الجنادرية 31"

ينطلق يوم الأربعاء المقبل المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"؛ حيث تشارك لجنة السياحة والترفيه بـ"غرفة الرياض"؛ لتقديم خدمات القطاع السياحي في خدمة زوار المهرجان ببرنامح الباص السياحي وتنظيم رحلات سياحية مجانية لزوار المهرجان من مواقع مختلفة بمدينة الرياض إلى مقر المهرجان والعودة.

وقال رئيس لجنة السياحة والترفية عضو مجلس إدارة "غرفة الرياض" ماجد الحكير: إن لمهرجان الجنادرية أهمية كبيرة لكونه حدثاً وطنياً كبيراً لجميع أبناء المملكة.

وأضاف: "نحن في لجنة السياحة والترفيه بالغرفة يوجد لدينا مبادرة في مهرجان الجنادرية، وتم إعداد عروض خاصة لساكني الرياض، وكذلك خارج الرياض والمملكة لزيارة مهرجان الجنادرية والرياض بشكل عام، وهناك خصومات وعروض خاصة على الفنادق والمطاعم والشقق المفروشة وسيارات التأجير وكل الجهات التي بهذا الجانب".