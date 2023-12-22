"غرفة الرياض" تعلن عن 172 وظيفة للشباب بالقطاع الخاص

تُجرى المقابلات خلال الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر الجاري

أعلنت غرفة الرياض عن توفر 172 وظيفة فنية وإدارية بعدد من شركات القطاع الخاص، ترغب في شغلها بالكفاءات المؤهلة من السعوديين، عبر مركز التأهيل والتوظيف بالغرفة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية فرع الرياض.

وستُجرى المقابلات الخاصة بهذه الوظائف خلال الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر الجاري.

ودعت الغرفة الشباب الحاصلين على الثانوية وما فوق والراغبين في شغل 50 وظيفة بمسمى (مدير معرض، نائب مدير معرض)، لإجراء المقابلات صباح الاثنين 24 ديسمبر بمقر الغرفة، مبينة أنه يُشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على خبرة سنتين، وإجادة اللغة الإنجليزية.

وسيتم في يوم الثلاثاء 25 ديسمبر إجراء المقابلات الشخصية للشباب الحاصلين على الثانوية لشغل 12 وظيفة بمسمى (استشاري مبيعات)، وستكون المقابلات بمقر غرفة الرياض العاشرة صباحاً، ويشترط أن يكون المتقدم حديث التخرج، ولا يتجاوز عمره 28 عاماً، فيما سيتم في صباح الأربعاء 26 ديسمبر بمقر الغرفة إجراء المقابلات لشغل 110 وظيفة بمسمى (محاسب زبائن، حارس أمن) وهي مخصصة للحاصلين على الثانوية والمتوسطة.