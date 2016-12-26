"غرفة عنيزة" تنظّم ندوة ملتقى أندية الظل وأولوية الاستثمار

نظّمت الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة، مساء أمس، ندوة بعنوان "ملتقى أندية الظل أولوية واستثمار"، فى قاعة الشيخ علي التميمي بمقر الغرفة، بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن إبراهيم السليم.

شارك في الندوة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة محمد عبدالله الموسى، ورئيس النادي العربي عبدالعزيز الدرع، وأدارها عبدالعزيز محمد الخشيبان رئيس مجلس عنيزة الإعلامي رئيس اللجنة الإعلامية بمنتدى أندية الظل.

وفي البداية تَطَرّق "السليم" لأهمية منتدى أندية الظل السعودي، الذي تستضيفه عنيزة يوم العاشر من يناير المقبل، تحت شعار "أندية الظل بين الواقع والمأمول"؛ لافتاً إلى أن رعاية أمير المنطقة لهذا المنتدى تأتي امتداداً لدعمه لقطاع الشباب وخاصة الأندية الرياضة التي تُعَد الحاضنة الكبيرة للشباب بمختلف فئاتهم العمرية، وهذا إن دل فإنما يدل على حرصه على مستقل شباب الوطن الغالي بالدعم والتشجيع والمساندة والتوجيه والوقوف بجانبهم في كل ما يخدم توجهاتهم.

وأضاف أن تشريف أمير الرياضة والشباب رئيس الهيئة الرياضية الأمير عبدالله بن عبدالله، تأكيد على حرصه واهتمامه بأندية الوطن مهما بعُدت المسافات فيما بينها.

وناشد رجال المال والأعمال في عنيزة بالمساهمة من أجل نجاح هذا المنتدى؛ لكي يحقق كافة أهدافه الطموحة ومحاوره الهامة.

وقال "السليم": ثقتي برجال عنيزة كبيرة جداً؛ ليكونوا خير سند وعضد للقائمين على هذا المنتدى من إخواننا وزملائنا في النادي العربي؛ لافتاً إلى أن الأمنيات كبيرة والطموحات عالية لنجاح هذا المنتدى؛ لكي يعكس الصورة الجميلة لعنيزة في قدرة أبنائها على تنظيم مثل هذه الملتقيات الرائدة.

من جانبه قال رئيس النادي العربي عبدالعزيز الدرع: إن المنتدى يمتلك الصيغة الدولية، وسوف يسعى لخدمة ما يزيد على 130 نادياً سعودياً كلها تُصَنّف على أنها من أندية الظل، وهي الأندية البعيدة عن بريق الإعلام، وبعيدة كلياً عن الإيرادات المالية، وأهم أهداف المنتدى هو تعظيم الإيرادات المالية لأندية الظل، وكذلك تحديد أوجه الخلل ومواقعها التي تحول بين هذه الأندية وتطوير قدراتها وإمكانياتها في جميع المجالات البشرية والمالية والإدارية والاجتماعية.

وبيّن أن المنتدى سوف يجمع عدداً كبيراً من الخبراء المتخصصين في عدة مجالات تُفيد أندية الظل في مسيرتها.

وتابع "الدرع" أن النادي العربي بعنيزة -وهو مؤسسة رياضية وثقافية واجتماعية ذات صفة اعتبارية- يعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة.. وإيماناً منه بواجبه الوطني والاجتماعي في مرحلة العمل الوطنية الجديدة التي تشهد البدء بمشروع خصخصة الأندية الرياضية؛ فقد استشعر العرباوية هذه المرحلة العامة، واستشعروا أهمية تنشيط دور أندية الظل كي تكون جزءاً هاماً من منظومة العمل الرياضي والاستثماري الجديدة.

وتابع: ولكي تكون متواكبة مع هذه المرحلة؛ كان هذا المنتدى الكبير سعياً خلف تنشيط وتنمية إمكانات هذا القطاع الرياضي الكبير، الذي يستوعب الغالبية العظمى من الشباب السعودي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، محمد الموسى، أن رجال الأعمال المهتمين بمجال الاستثمار بالمملكة، وفي ظل ما تُقَدمه الدولة من فرص استثمارية للقطاع الخاص من خلال رؤية 2030؛ أمامهم بيئة خصبة للاستثمار في هذا القطاع الواعد، الذي يستهدف جميع شرائح المجتمع وخاصة أهم شريحة لدينا وهم الشباب عماد المستقبل؛ من خلال تطوير البنية التحتية للأندية؛ مما يساعد على تغيير مفهوم الأندية، والانتقال من الدائرة الضيقة إلى دائرة الجمع بين تقديم الخدمات التي يحتاجها المجتمع، والاستثمار وابتكار أساليب تخدم جميع الأطراف.

ودعا المستثمرين من الداخل والخارج للاستثمار في هذا القطاع الحديث على مجتمعنا والذي أثبت نجاحه في الدول التي سبقتنا في هذ المجال؛ خاصة وأن لدينا أندية على مستوى مختلف على امتداد الوطن؛ مما يساعد على تنوع الاستثمارات وأحجامها المتنوعة.

وقال "الموسى": نحن في "غرفة عنيزة" يُسعدنا ويشرّفنا تقديم كل أنواع الدعم والمساندة، ومد جسور التعاون مع إخواننا بالنادي العربي، ووضع كل إمكانيات الغرفة تحت تصرفهم؛ بما يخدم المصالح العامة من أجل نجاح هذا المنتدى.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة الإعلامية بالمنتدى، عبدالعزيز محمد الخشيبان، أن اللجنة الإعلامية في المنتدى تضم أكثر من ٢٠ إعلامياً من محررين ومصورين، وتم توزيع المهام بين أعضاء اللجنة من أجل تنظيم العمل بمستوى يوازي أهمية المنتدى، وسيشهد حضور العديد من القنوات الخليجية والرياضية المتخصصة؛ من خلال البرامج الرياضية مثل قناة "الكأس" مع برنامج المجلس، وكذلك برنامج "في المرمى" بقناة "العربية"، وقناة "سما دبي"، وقناة "سكاي نيوز"، إلى جانب تواصل اللجنة مع كافة مُعِدّي البرامج ومحرري الصحف ورؤساء التحرير؛ من أجل أن تصل رسالة المنتدى لأكبر شريحة على مستوى الخليج.

وأضاف "الخشيبان" أن وجود عدد من الرعاة وكذلك مجلس عنيزة الإعلامي، سيعطي المنتدى زخماً إعلامياً متميزاً، من خلال التغطيات والأطروحات الإعلامية؛ لافتاً إلى أن مركز الجودة -الشريك الرئيسي في المنتدى- وَضَع كل إمكانياته تحت تصرف اللجنة الإعلامية، وتحقيق كل ما تحتاجه من دعم ومساندة أو ضيوف للمنتدى في القطاع الإعلامي.

يُذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد، بارَكَ تنظيم منتدى أندية الظل السعودي بمحافظة عنيزة بالشراكة مع مركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات الإماراتي، تحت شعار "أندية الظل بين الواقع والمأمول"، وستنطلق أعماله في الـعاشر من يناير المقبل.