"غرفة مكة" تحتفل بمرور 70 عاماً على إنشائها بافتتاح المبنى الاستثماري

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة إيهاب بن عبد الله مشاط أن الاشعاع الحضاري لمبنى الغرفة سيزداد مع إضافة المبنى الاستثماري الجديد الذي أطلق عليه "مبنى الـ 70 عاما"، والذي سيفتتح خلال الأيام المقبلة مواكبا لاحتفال الغرفة بمرور سبعين عاما على إنشائها.

وأضاف مشاط أن المبنى الجديد الذي تم إنجازه خلال 10 أشهر فقط سيلبي احتياجات غرفة مكة المكرمة في خدمة القطاع الاقتصادي والمجتمع المكي لخمسين عاماً فأكثر، مبيناً أن الغرفة سعت نحو الارتقاء بمستويات العمل والإدارة تحقيقاً للحراك التنموي المستدام.

بدوره كشف عضو مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد بن عبد العزيز سندي - مصمم المبنى الجديد- أنه سيتم افتتاح المبنى الجديد خلال أيام حيث تجرى الاستعدادات لافتتاح المبنى الاستثماري الجديد الذي يعتبر علامة مميزة وإضافة نوعية على مدخل مكة المكرمة.

وأوضح المهندس سندي أن الاحتفال بافتتاح المبنى الجديد يتواكب واحتفال غرفة مكة المكرمة بمرور 70 عاما على إنشائها، مبينا أن الشكل المعماري للمبنى الاستثماري الجديد يأتي متسقا في الشكل مع المبنى الأساسي للغرفة الذي سبق أن فاز بجائزة التميز العمراني في دورتها الخامسة عام 2013م، ويضيف المبنى الاستثماري الجديد بعداً جمالياً كأحد المباني المميزة لمدخل العاصمة المقدسة.

وأشار سندي إلى أن المبنى الجديد يشكل إضافة حقيقية لمبنى الغرفة الحالي، حيث سيضيف قاعات ومرافق أخرى تساهم في تحول مكة المكرمة إلى مدينة مستضيفة للفعاليات والمؤتمرات المختلفة طوال العام.



وأبان أن المبنى الجديد يتكون من أربع قطع أراضٍ ملاصقة لمبنى الغرفة الحالي من الجهة الغربية بمساحة أرض إجمالية ٢٥٦٧م٢، وتم استخراج رخصة البناء الجديدة من خلال مكتب المهندس عبد العزيز بن محمد سندي للاستشارات الهندسية في ١٤٣٦/١٢ وذلك حسب الاشتراطات البنائية الحالية والمتاحة بغرض إقامة دورين بدروم ومواقف سيارات ودور أرضي كصالة متعدد الاستعمالات بمسطح حوالي ١٦٠٠م".

ولفت عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أن الإضافة التي سيشكلها المبنى الجديد تتناغم مع مجموعة القاعات والمسارح المتوفرة في المبنى الأساسي، وهي مهيأة لتعمل بكفاءة عالية، وتلبي احتياجات السوق، في ظل توفر التقنيات الحديثة التي يديها فريق من الفنيين المتخصصين مع توفر سبل الضيافة والخدمات الراقية مما يساعد في نجاح الفعاليات والمناسبات.