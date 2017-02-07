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"غرفة مكة" تطلق ملتقى "شغف " لاستثمار الإبداع بمجال الأعمال 8 مارس المقبل

كأول ملتقى يُعنى بتوجُهات الشباب الإبداعية برعاية وزير التجارة

تطلق الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة في الثامن من مارس المقبل وعلى مدى ثلاثة أيام ملتقى "شغف" وهو أول ملتقى من نوعه يُعنى بتوجُهات الشباب الإبداعية، ويدفع لاستثمار الإبداع في مجالات الأعمال، تحت عنوان "استثمر إبداعك"، برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.
 
ويسعى الملتقى الذي يستهدف كافة أفراد المجتمع إلى الحث على الإبداع بدءاً من صناعة الأفكار حتى التوسع في التخصصات المختلفة وصولاً إلى استثمارها في مجالات الأعمال، ويحمل رؤية دعم المبدعين وأصحاب الشغف ونشر ثقافة الأعمال الحرة.
وتحتضن قاعة الشيخ صالح كامل مسرح المتحدثين حيث سيتم استعراض نماذج لشخصيات ناجحة ومؤثرة من أبناء الوطن في مختلف المجالات، بغرض تحفيز وإلهام الحضور من خلال عرض تجاربهم وأعمالهم في مجالات جمع التحف والتقنية وتجارب السفر والتصميم واللغات الحية والمسرح، فضلاً عن فنون الرسم والأزياء والتجميل.
 
وسيشمل المعرض المصاحب للملتقى عروض المشاركين وهم نخبة من أصحاب المشاريع الصغيرة ذات الأفكار الإبداعية، والجهات الداعمة، كما خصصت مساحات لرعاة الملتقى والجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مساحة خارجية لعرض مشاريع المطاعم المتنقلة.
 
 
صرح إبراهيم بن فؤاد برديسي أمين عام غرفة مكة المكرمة أن الملتقى يستعرض نماذج لمبدعين في مجالات غير تقليدية، استطاعوا تحويل شغفهم إلى أعمال من خلال منصات مختلفة، وذلك بهدف دعم وتحفيز المجتمع لاستغلال هذه المواهب والهوايات وإدراجها في نطاق العمل الحر، تتركز قيم الملتقى في دعم الشباب، وتحفيز الثقافة والترفيه، والإلهام، والاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، وخلق فرص للتعاون والشراكات.
 
وقال إن فعاليات ملتقى "شغف "يصاحبها معرض متخصص تشارك فيه العديد من الجهات، فضلاً عن تخصيص ورش عمل لمناقشة طرق تحويل مختلف أنواع الشغف إلى أعمال، وسبل ترقية الأفكار ونقل الخبرات.
 
فيما اعتبر أمين عام غرفة مكة المكرمة أن الملتقى في تصوره النهائي هو الأول من نوعه الذي يستهدف جميع الأعمار من الجنسين لتحويل الأفكار الإبداعية إلى أعمال إنتاجية على أرض الواقع، مبيناً أن الفعاليات ستجذب العديد من المهتمين بتطوير مهاراتهم وأفكارهم خاصة في ظل وجود الجهات الداعمة وأصحاب التجارب السابقة تحت سقف واحد.
 

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"غرفة مكة" تطلق ملتقى "شغف " لاستثمار الإبداع بمجال الأعمال 8 مارس المقبل
سبق

تطلق الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة في الثامن من مارس المقبل وعلى مدى ثلاثة أيام ملتقى "شغف" وهو أول ملتقى من نوعه يُعنى بتوجُهات الشباب الإبداعية، ويدفع لاستثمار الإبداع في مجالات الأعمال، تحت عنوان "استثمر إبداعك"، برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.
 
ويسعى الملتقى الذي يستهدف كافة أفراد المجتمع إلى الحث على الإبداع بدءاً من صناعة الأفكار حتى التوسع في التخصصات المختلفة وصولاً إلى استثمارها في مجالات الأعمال، ويحمل رؤية دعم المبدعين وأصحاب الشغف ونشر ثقافة الأعمال الحرة.
وتحتضن قاعة الشيخ صالح كامل مسرح المتحدثين حيث سيتم استعراض نماذج لشخصيات ناجحة ومؤثرة من أبناء الوطن في مختلف المجالات، بغرض تحفيز وإلهام الحضور من خلال عرض تجاربهم وأعمالهم في مجالات جمع التحف والتقنية وتجارب السفر والتصميم واللغات الحية والمسرح، فضلاً عن فنون الرسم والأزياء والتجميل.
 
وسيشمل المعرض المصاحب للملتقى عروض المشاركين وهم نخبة من أصحاب المشاريع الصغيرة ذات الأفكار الإبداعية، والجهات الداعمة، كما خصصت مساحات لرعاة الملتقى والجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مساحة خارجية لعرض مشاريع المطاعم المتنقلة.
 
 
صرح إبراهيم بن فؤاد برديسي أمين عام غرفة مكة المكرمة أن الملتقى يستعرض نماذج لمبدعين في مجالات غير تقليدية، استطاعوا تحويل شغفهم إلى أعمال من خلال منصات مختلفة، وذلك بهدف دعم وتحفيز المجتمع لاستغلال هذه المواهب والهوايات وإدراجها في نطاق العمل الحر، تتركز قيم الملتقى في دعم الشباب، وتحفيز الثقافة والترفيه، والإلهام، والاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، وخلق فرص للتعاون والشراكات.
 
وقال إن فعاليات ملتقى "شغف "يصاحبها معرض متخصص تشارك فيه العديد من الجهات، فضلاً عن تخصيص ورش عمل لمناقشة طرق تحويل مختلف أنواع الشغف إلى أعمال، وسبل ترقية الأفكار ونقل الخبرات.
 
فيما اعتبر أمين عام غرفة مكة المكرمة أن الملتقى في تصوره النهائي هو الأول من نوعه الذي يستهدف جميع الأعمار من الجنسين لتحويل الأفكار الإبداعية إلى أعمال إنتاجية على أرض الواقع، مبيناً أن الفعاليات ستجذب العديد من المهتمين بتطوير مهاراتهم وأفكارهم خاصة في ظل وجود الجهات الداعمة وأصحاب التجارب السابقة تحت سقف واحد.
 

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
10:42 PM
كأول ملتقى يُعنى بتوجُهات الشباب الإبداعية برعاية وزير التجارة

"غرفة مكة" تطلق ملتقى "شغف " لاستثمار الإبداع بمجال الأعمال 8 مارس المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تطلق الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة في الثامن من مارس المقبل وعلى مدى ثلاثة أيام ملتقى "شغف" وهو أول ملتقى من نوعه يُعنى بتوجُهات الشباب الإبداعية، ويدفع لاستثمار الإبداع في مجالات الأعمال، تحت عنوان "استثمر إبداعك"، برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.
 
ويسعى الملتقى الذي يستهدف كافة أفراد المجتمع إلى الحث على الإبداع بدءاً من صناعة الأفكار حتى التوسع في التخصصات المختلفة وصولاً إلى استثمارها في مجالات الأعمال، ويحمل رؤية دعم المبدعين وأصحاب الشغف ونشر ثقافة الأعمال الحرة.
وتحتضن قاعة الشيخ صالح كامل مسرح المتحدثين حيث سيتم استعراض نماذج لشخصيات ناجحة ومؤثرة من أبناء الوطن في مختلف المجالات، بغرض تحفيز وإلهام الحضور من خلال عرض تجاربهم وأعمالهم في مجالات جمع التحف والتقنية وتجارب السفر والتصميم واللغات الحية والمسرح، فضلاً عن فنون الرسم والأزياء والتجميل.
 
وسيشمل المعرض المصاحب للملتقى عروض المشاركين وهم نخبة من أصحاب المشاريع الصغيرة ذات الأفكار الإبداعية، والجهات الداعمة، كما خصصت مساحات لرعاة الملتقى والجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مساحة خارجية لعرض مشاريع المطاعم المتنقلة.
 
 
صرح إبراهيم بن فؤاد برديسي أمين عام غرفة مكة المكرمة أن الملتقى يستعرض نماذج لمبدعين في مجالات غير تقليدية، استطاعوا تحويل شغفهم إلى أعمال من خلال منصات مختلفة، وذلك بهدف دعم وتحفيز المجتمع لاستغلال هذه المواهب والهوايات وإدراجها في نطاق العمل الحر، تتركز قيم الملتقى في دعم الشباب، وتحفيز الثقافة والترفيه، والإلهام، والاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، وخلق فرص للتعاون والشراكات.
 
وقال إن فعاليات ملتقى "شغف "يصاحبها معرض متخصص تشارك فيه العديد من الجهات، فضلاً عن تخصيص ورش عمل لمناقشة طرق تحويل مختلف أنواع الشغف إلى أعمال، وسبل ترقية الأفكار ونقل الخبرات.
 
فيما اعتبر أمين عام غرفة مكة المكرمة أن الملتقى في تصوره النهائي هو الأول من نوعه الذي يستهدف جميع الأعمار من الجنسين لتحويل الأفكار الإبداعية إلى أعمال إنتاجية على أرض الواقع، مبيناً أن الفعاليات ستجذب العديد من المهتمين بتطوير مهاراتهم وأفكارهم خاصة في ظل وجود الجهات الداعمة وأصحاب التجارب السابقة تحت سقف واحد.
 

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