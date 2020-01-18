"غرفة ينبع" تفتح باب الترشح لرئاسة اللجنة النسائية

ابتداء من الأحد القادم ولمدة 5 أيام

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بينبع فتح باب الترشح لرئاسة وتشكيل اللجنة النسائية اعتباراً من يوم الأحد القادم إلى الخميس 28/4/1438هـ وعلى الراغبات إرسال بيان بالسيرة الذاتية على العنوان الإلكتروني التالي [email protected].

واشترطت "الغرفة" أن تكون المتقدمات لرئاسة اللجنة من سيدات الأعمال المنتسبات للغرفة والعاملات في أحد القطاعات الاقتصادية وتتوفر لديهن المعرفة والخبرات المناسبة أو من ذوات الاختصاص والكفاءة والاستعداد للعمل الاجتماعي التطوعي، ولديهن سعة الاطلاع والإلمام بالقضايا الاقتصادية.

يشار إلى أن "اللجنة النسائية" تعمل ضمن إطار اللجان القطاعية الرئيسية بالغرفة لتقوم برعاية شئون المنتسبات للغرفة في القطاعات الاقتصادية المختلفة والمشاركة في عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لعمل المرأة.