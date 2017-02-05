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غياب اللوحات التحذيرية يسبب 7 حوادث في دوار طريق "شرم ينبع"

الأهالي يطالبون بتطبيق شروط السلامة حفاظًا على الأنفس والممتلكات

عانى سالكو طريق الشرم بمحافظة ينبع خلال الأيام الماضية الحوادث المميتة بسبب إهمال الجهات المعنية المنفذة للدوار الجديد بالمنح وشكوا غياب اللوحات التحذيرية وعدم وضع إشارات لتنبيه قائدي المركبات قبيل الدوار الجديد، ما تسبب في سبعة حوادث، في يومين متتاليين.

وقال الأهالي إن الطريق من الطرق المهمة بالمحافظة كونه المنفذ لمنطقة الشرم السياحية التي تستقبل السياح والمتنزهين وقد قامت الجهات المعنية الممثلة في بلدية ينبع وإدارة مروره بفتح ذلك التقاطع وتحويله إلى دوار مظلم دون أي إشارة أو تنبيه غير مطب، قبيل الوقوع في الدوار.

وأضاف الأهالي: تسبب هذا الإهمال من المسؤول في الكثير من الحوادث المرورية خلال اليومين الماضيين والسبب يعود إلى انعدام أبسط أدوات ووسائل السلامة المرورية واللوحات الإرشادية لتنبيه السائقين.

وطالب الأهالي الجهات المعنية، بسرعة وضع لوحات إرشادية أمام الدوار للحفاظ على الأنفس والممتلكات، متمنين أن يستشعر المسؤول حجم المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقه، للحفاظ على مقدرات الوطن، والأخذ في الاعتبار أن سالكي الطريق لا يمكنهم معرفة ما به إن كان مظلمًا إلا باللوحات الإرشادية.

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غياب اللوحات التحذيرية يسبب 7 حوادث في دوار طريق "شرم ينبع"
سبق

عانى سالكو طريق الشرم بمحافظة ينبع خلال الأيام الماضية الحوادث المميتة بسبب إهمال الجهات المعنية المنفذة للدوار الجديد بالمنح وشكوا غياب اللوحات التحذيرية وعدم وضع إشارات لتنبيه قائدي المركبات قبيل الدوار الجديد، ما تسبب في سبعة حوادث، في يومين متتاليين.

وقال الأهالي إن الطريق من الطرق المهمة بالمحافظة كونه المنفذ لمنطقة الشرم السياحية التي تستقبل السياح والمتنزهين وقد قامت الجهات المعنية الممثلة في بلدية ينبع وإدارة مروره بفتح ذلك التقاطع وتحويله إلى دوار مظلم دون أي إشارة أو تنبيه غير مطب، قبيل الوقوع في الدوار.

وأضاف الأهالي: تسبب هذا الإهمال من المسؤول في الكثير من الحوادث المرورية خلال اليومين الماضيين والسبب يعود إلى انعدام أبسط أدوات ووسائل السلامة المرورية واللوحات الإرشادية لتنبيه السائقين.

وطالب الأهالي الجهات المعنية، بسرعة وضع لوحات إرشادية أمام الدوار للحفاظ على الأنفس والممتلكات، متمنين أن يستشعر المسؤول حجم المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقه، للحفاظ على مقدرات الوطن، والأخذ في الاعتبار أن سالكي الطريق لا يمكنهم معرفة ما به إن كان مظلمًا إلا باللوحات الإرشادية.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
12:58 AM
الأهالي يطالبون بتطبيق شروط السلامة حفاظًا على الأنفس والممتلكات

غياب اللوحات التحذيرية يسبب 7 حوادث في دوار طريق "شرم ينبع"

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ماجد الرفاعي - ينبع
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عانى سالكو طريق الشرم بمحافظة ينبع خلال الأيام الماضية الحوادث المميتة بسبب إهمال الجهات المعنية المنفذة للدوار الجديد بالمنح وشكوا غياب اللوحات التحذيرية وعدم وضع إشارات لتنبيه قائدي المركبات قبيل الدوار الجديد، ما تسبب في سبعة حوادث، في يومين متتاليين.

وقال الأهالي إن الطريق من الطرق المهمة بالمحافظة كونه المنفذ لمنطقة الشرم السياحية التي تستقبل السياح والمتنزهين وقد قامت الجهات المعنية الممثلة في بلدية ينبع وإدارة مروره بفتح ذلك التقاطع وتحويله إلى دوار مظلم دون أي إشارة أو تنبيه غير مطب، قبيل الوقوع في الدوار.

وأضاف الأهالي: تسبب هذا الإهمال من المسؤول في الكثير من الحوادث المرورية خلال اليومين الماضيين والسبب يعود إلى انعدام أبسط أدوات ووسائل السلامة المرورية واللوحات الإرشادية لتنبيه السائقين.

وطالب الأهالي الجهات المعنية، بسرعة وضع لوحات إرشادية أمام الدوار للحفاظ على الأنفس والممتلكات، متمنين أن يستشعر المسؤول حجم المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقه، للحفاظ على مقدرات الوطن، والأخذ في الاعتبار أن سالكي الطريق لا يمكنهم معرفة ما به إن كان مظلمًا إلا باللوحات الإرشادية.

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