28 فبراير ‪ انطلاق حفل أبها عاصمة السياحة العربية 2017م

بحضور مدير عام السياحة وممثلي الأمانة والدفاع المدني

أعلن نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017م المهندس محمد العمرة اعتماد 28 فبراير المقبل موعدا لحفل‪ افتتاح المناسبة على بحيرة السد، وكامل السيناريو.

جاء ذلك بعد وقوف وكيل أمين المنطقة للأراضي والمساحة المهندس محمد أحمد ومدير عام الخدمات والصيانة بالأمانة المهندس عبد الكريم أبوخرشة (عن أمانة المنطقة)، والمقدم سعد آل منشط (عن الدفاع المدني) على موقع الحفل، بالإضافة إلى مدير التسويق والبرامج بفرع هيئة السياحة والتراث رئيس لجنة البرامج والفعاليات في المناسبة مشبب القحطاني، ومدير عام الشركة الوطنية للسياحة "سياحية" المهندس صالح قدح، وفريق عمل الشركة المنظمة.

وقال المهندس العمرة في تصريح صحفي أن الشركة المنظمة، استلمت موقع الحفل إيذانا بانطلاق أعمالها فيه، بما فيه ذلك المنصة والمدرجات وشاشات العرض والنوافير الراقصة والتقنيات المستخدمة للحفل وتجهيزات مسرح الحفل‪ وغيرها.

وأضاف العمرة أن كل الترتيبات التي تتم بإشراف رئيس اللجنة العليا للمناسبة أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد الذي وجه بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه فريق العمل، كي يظهر الحفل بالشكل اللائق، باعتبار أن أبها تمثل الوطن على مستوى العالم العربي.