فتاة إيطالية تلقن 3 لصوص هاجموها درساً قاسياً!

لقنت فتاة إيطالية تحمل حزامًا أسود في رياضة "جيوجيتسو" 3 لصوص هاجموها وحاولوا سرقة هاتفها النقال درسًا لن ينسوه.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أمس الأحد أن 3 شبان من أصول عربية أحاطوا بطالبة تبلغ من العمر 16 عاماً، حين كانت عائدة إلى منزلها من المدرسة، وهاجموها، وحاولوا أخذ هاتفها المحمول من سترتها.

ولحظهم العاثر تبين أن الفتاة الضحية بارعة في فنون القتال المختلطة، وباستخدام الفتاة حركة بهلوانية شلت أحد اللصوص، وما إن رأى اللصان الآخران رفيقهما صريعاً حتى هربا على الفور، ولم تصب الفتاة بأذى وعادت سالمة إلى منزلها، وتقدمت بعد ذلك بشكاية إلى الشرطة، التي بدأت في البحث عن الجناة.