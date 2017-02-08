فتح باب التسجيل بالحرس الملكي في عدد من التخصصات الفنية

لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها وتسجيل جديد للطلبات القديمة

أعلنت رئاسة الحرس الملكي فتح باب القبول والتسجيل لهذا العام 1438هـ لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها في عدد من التخصصات الفنية، بدءاً من يوم الأحد 15/ 5/ 1438هـ عبر الموقع الإلكتروني www.rgr.gov.sa.

ودعت الرئاسة أصحاب الطلبات القديمة الذين لم يحالفهم الحظ إلى ضرورة التسجيل من جديد، مشيرة إلى أن فترة التسجيل متاحة من التاريخ المحدد وحتى اكتمال العدد المطلوب.