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فتوى الـ 7 سنوات تتجدد: لا يجوز التصويت للنبي على "أفضل 10 شخصيات"

أعادت نشرها لجنة البحوث العلمية وقالت: "كرّمه الله بالرسالة ولا يقارن بغيره"

أعادت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نشر فتوى عبر حسابها في "تويتر" تؤكد فيها أن مقام النبي ،صلى الله عليه وسلم، أعظم وأجل من أن يدخل في تصويت على "أفضل عشر شخصيات مؤثرة"، مشيرة إلى أن الله تعالى كرّم النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والمنزلة الدينية فلا يقارن بغيره وهو سيد ولد آدم وخاتم النبيين.
 
وأوضحت اللجنة أنها اطلعت على ما ورد من مستفتية ،في فتوى برقم "24731" وبتاريخ 3/3/1431، اي قبل 7 سنوات والمحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عن حكم الدخول والتصويت على موقع www.bestmam.org  والذي يتضمن عشرة مرشحين في قائمة أكثر الشخصيات المؤثرة ومن ضمنهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وشخصيات أخرى أجنبية وغنائية.

 

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فتوى الـ 7 سنوات تتجدد: لا يجوز التصويت للنبي على "أفضل 10 شخصيات"
سبق

أعادت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نشر فتوى عبر حسابها في "تويتر" تؤكد فيها أن مقام النبي ،صلى الله عليه وسلم، أعظم وأجل من أن يدخل في تصويت على "أفضل عشر شخصيات مؤثرة"، مشيرة إلى أن الله تعالى كرّم النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والمنزلة الدينية فلا يقارن بغيره وهو سيد ولد آدم وخاتم النبيين.
 
وأوضحت اللجنة أنها اطلعت على ما ورد من مستفتية ،في فتوى برقم "24731" وبتاريخ 3/3/1431، اي قبل 7 سنوات والمحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عن حكم الدخول والتصويت على موقع www.bestmam.org  والذي يتضمن عشرة مرشحين في قائمة أكثر الشخصيات المؤثرة ومن ضمنهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وشخصيات أخرى أجنبية وغنائية.

 

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
03:36 PM
أعادت نشرها لجنة البحوث العلمية وقالت: "كرّمه الله بالرسالة ولا يقارن بغيره"

فتوى الـ 7 سنوات تتجدد: لا يجوز التصويت للنبي على "أفضل 10 شخصيات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
16
16,199

أعادت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نشر فتوى عبر حسابها في "تويتر" تؤكد فيها أن مقام النبي ،صلى الله عليه وسلم، أعظم وأجل من أن يدخل في تصويت على "أفضل عشر شخصيات مؤثرة"، مشيرة إلى أن الله تعالى كرّم النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والمنزلة الدينية فلا يقارن بغيره وهو سيد ولد آدم وخاتم النبيين.
 
وأوضحت اللجنة أنها اطلعت على ما ورد من مستفتية ،في فتوى برقم "24731" وبتاريخ 3/3/1431، اي قبل 7 سنوات والمحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عن حكم الدخول والتصويت على موقع www.bestmam.org  والذي يتضمن عشرة مرشحين في قائمة أكثر الشخصيات المؤثرة ومن ضمنهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وشخصيات أخرى أجنبية وغنائية.

 

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