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فرع "العمل" بمكة يقيم حفل إفطار رمضاني جماعي للأبناء بجدة

​برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم، حفل إفطار جماعي لأبنائه من ذوي الإعاقة والأيتام بمنطقة مكة المكرمة بحضور الأمراء: فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز، وفيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وعبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد، وأمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس، وأمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان، وبمشاركة عددٍ من أصحاب الفضيلة ورجال الأعمال والإعلام.

وفي كلمته في بداية الحفل رحب الدكتور القحطاني مستشار الوزير والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بالحضور، مبينًا أن مشاركتهم حفل الإفطار مع الأبناء ينم عما يتمتع به المجتمع السعودي النبيل من محبة وتكاتف.

وأضح أن ذلك يجسد حرص الوزارة على الاحتفاء بتلك الفئة الغالية على قلوبنا جميعًا، مؤكدًا أن فرع الوزارة في تطور مستمر، وسوف يشهد خلال الفترة المقبلة المزيد من التطورات التي سوف تُساهم في دعم جميع المستفيدين من خدمات الفرع، وذلك بناء على توجيهات وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، وبما يتناسب مع "رؤية المملكة ٢٠٣٠"، كما قدم شكره وتقديره للداعمين والمشاركين.

تلا ذلك تكريم الداعمين من الأمراء والمشاركين بالحفل.

تخلل الحفل الكثير من الفقرات التي نالت استحسان الحضور.

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فرع "العمل" بمكة يقيم حفل إفطار رمضاني جماعي للأبناء بجدة
سبق

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم، حفل إفطار جماعي لأبنائه من ذوي الإعاقة والأيتام بمنطقة مكة المكرمة بحضور الأمراء: فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز، وفيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وعبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد، وأمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس، وأمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان، وبمشاركة عددٍ من أصحاب الفضيلة ورجال الأعمال والإعلام.

وفي كلمته في بداية الحفل رحب الدكتور القحطاني مستشار الوزير والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بالحضور، مبينًا أن مشاركتهم حفل الإفطار مع الأبناء ينم عما يتمتع به المجتمع السعودي النبيل من محبة وتكاتف.

وأضح أن ذلك يجسد حرص الوزارة على الاحتفاء بتلك الفئة الغالية على قلوبنا جميعًا، مؤكدًا أن فرع الوزارة في تطور مستمر، وسوف يشهد خلال الفترة المقبلة المزيد من التطورات التي سوف تُساهم في دعم جميع المستفيدين من خدمات الفرع، وذلك بناء على توجيهات وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، وبما يتناسب مع "رؤية المملكة ٢٠٣٠"، كما قدم شكره وتقديره للداعمين والمشاركين.

تلا ذلك تكريم الداعمين من الأمراء والمشاركين بالحفل.

تخلل الحفل الكثير من الفقرات التي نالت استحسان الحضور.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
11:23 PM

فرع "العمل" بمكة يقيم حفل إفطار رمضاني جماعي للأبناء بجدة

​برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم، حفل إفطار جماعي لأبنائه من ذوي الإعاقة والأيتام بمنطقة مكة المكرمة بحضور الأمراء: فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز، وفيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وعبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد، وأمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس، وأمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان، وبمشاركة عددٍ من أصحاب الفضيلة ورجال الأعمال والإعلام.

وفي كلمته في بداية الحفل رحب الدكتور القحطاني مستشار الوزير والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بالحضور، مبينًا أن مشاركتهم حفل الإفطار مع الأبناء ينم عما يتمتع به المجتمع السعودي النبيل من محبة وتكاتف.

وأضح أن ذلك يجسد حرص الوزارة على الاحتفاء بتلك الفئة الغالية على قلوبنا جميعًا، مؤكدًا أن فرع الوزارة في تطور مستمر، وسوف يشهد خلال الفترة المقبلة المزيد من التطورات التي سوف تُساهم في دعم جميع المستفيدين من خدمات الفرع، وذلك بناء على توجيهات وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، وبما يتناسب مع "رؤية المملكة ٢٠٣٠"، كما قدم شكره وتقديره للداعمين والمشاركين.

تلا ذلك تكريم الداعمين من الأمراء والمشاركين بالحفل.

تخلل الحفل الكثير من الفقرات التي نالت استحسان الحضور.

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