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فرنسا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بمراجعة قرار الاستيطان

أولوند: يفتح الباب أمام ضم أراضٍ أخرى محتلة

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند اليوم أن زيادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يفتح الباب أمام ضمها وفقا لرويترز.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيق أوضح أولوند أن زيادة بناء المستوطنات سيفتح الباب أمام ضم أراض محتلة مضيفا أنه يمكن لإسرائيل وحكومتها مراجعة هذا النص.
 
وكان سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أقرت مؤخرا قانونا يقنن بأثر رجعي نحو 4000 منزل للمستوطنين بنيت على أراض مملوكة لأفراد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في إجراء أثار مخاوف دولية.

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فرنسا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بمراجعة قرار الاستيطان
سبق

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند اليوم أن زيادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يفتح الباب أمام ضمها وفقا لرويترز.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيق أوضح أولوند أن زيادة بناء المستوطنات سيفتح الباب أمام ضم أراض محتلة مضيفا أنه يمكن لإسرائيل وحكومتها مراجعة هذا النص.
 
وكان سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أقرت مؤخرا قانونا يقنن بأثر رجعي نحو 4000 منزل للمستوطنين بنيت على أراض مملوكة لأفراد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في إجراء أثار مخاوف دولية.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
09:03 PM
أولوند: يفتح الباب أمام ضم أراضٍ أخرى محتلة

فرنسا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بمراجعة قرار الاستيطان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند اليوم أن زيادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يفتح الباب أمام ضمها وفقا لرويترز.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيق أوضح أولوند أن زيادة بناء المستوطنات سيفتح الباب أمام ضم أراض محتلة مضيفا أنه يمكن لإسرائيل وحكومتها مراجعة هذا النص.
 
وكان سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أقرت مؤخرا قانونا يقنن بأثر رجعي نحو 4000 منزل للمستوطنين بنيت على أراض مملوكة لأفراد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في إجراء أثار مخاوف دولية.

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