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فريق السيارة الكيميائية "سديم" يحصد ثاني جائزة "أفضل تصميم" بأمريكا

من جامعة الملك فهد للبترول ويضم ٩ أعضاء ومركبتهم صديقة للبيئة

تمكن فريق السيارة الكيميائية سديم (Chem-E-Car) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من تحقيق الفوز بالمركز الثاني عن محور التصميم، في مسابقة عالمية أقيمت مؤخراً في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، من بين ٤٢ فريقاً شاركوا في المسابقة .

وضم فريق "سديم"، تسعة أعضاء تحت إشراف المشرف على فرع جمعية الدكتور باسم أبو السعود AICHE, ونادي الهندسة الكيميائية بالجامعة، ورئيس قسم الهندسة الكيميائية الدكتور محمد با شماخ، حيث استغرق عمل الفريق عاماً كاملاً للإعداد لهذه المسابقة التي شهدت منافسة شديدة في جميع محاورها وهي "السباق" و"التصميم" و"البوستر" .

وقال الدكتور باسم أبو السعود، إن فريق الجامعة حاز إعجاب القائمين على المسابقة والمشاركين فيها.

وأضاف أن ما حققه فريق "سديم" يعد إنجازاً نظراً لحداثة الفريق الذي يعود تأسيسه إلى عام 2015، حيث إن أغلب الفرق المشاركة في المسابقة هي فرق عريقة وتمتلك خبرة طويلة في هذا المجال.

وأردف أن الفريق سبق أن شارك في المسابقة التي أقيمت في مملكة البحرين كانت المرة الأولى التي تقام فيها هذه المسابقة خارج الولايات المتحدة الأمريكية, حيث تمكن الفريق من تحقيق المركز الثاني في محور "السباق" والحصول على المركز الأول في محوري "التصميم" و"البوستر" .

وقال "أبو السعود": "الفريق بدأ التحضير لتصميم النسخة الرابعة من السيارة, وذلك للمشاركة في مسابقات 2017م، والمسابقة يتم فيها تصميم سيارة صغيرة تكون صديقة للبيئة, حيث تكون آلية التشغيل والإيقاف فيها عن طريق التفاعلات الكيميائية بشرط عدم انبعاث أي مواد ضارة بالبيئة منها".

وأضاف: "سديم" هي ثمرة خيال خلاق لطلاب تتعامل معهم جامعتنا كقدرات وطاقات مبدعة وليس مجرد ذاكرة، كما أن المسابقة تعد تطبيقاً عملياً لما درسه الطلاب في مواد الهندسة الميكانيكية والكهربائية والكيميائية من خلال عمل معايرة التفاعلات الكيميائية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فريق السيارة الكيميائية "سديم" يحصد ثاني جائزة "أفضل تصميم" بأمريكا
سبق

تمكن فريق السيارة الكيميائية سديم (Chem-E-Car) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من تحقيق الفوز بالمركز الثاني عن محور التصميم، في مسابقة عالمية أقيمت مؤخراً في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، من بين ٤٢ فريقاً شاركوا في المسابقة .

وضم فريق "سديم"، تسعة أعضاء تحت إشراف المشرف على فرع جمعية الدكتور باسم أبو السعود AICHE, ونادي الهندسة الكيميائية بالجامعة، ورئيس قسم الهندسة الكيميائية الدكتور محمد با شماخ، حيث استغرق عمل الفريق عاماً كاملاً للإعداد لهذه المسابقة التي شهدت منافسة شديدة في جميع محاورها وهي "السباق" و"التصميم" و"البوستر" .

وقال الدكتور باسم أبو السعود، إن فريق الجامعة حاز إعجاب القائمين على المسابقة والمشاركين فيها.

وأضاف أن ما حققه فريق "سديم" يعد إنجازاً نظراً لحداثة الفريق الذي يعود تأسيسه إلى عام 2015، حيث إن أغلب الفرق المشاركة في المسابقة هي فرق عريقة وتمتلك خبرة طويلة في هذا المجال.

وأردف أن الفريق سبق أن شارك في المسابقة التي أقيمت في مملكة البحرين كانت المرة الأولى التي تقام فيها هذه المسابقة خارج الولايات المتحدة الأمريكية, حيث تمكن الفريق من تحقيق المركز الثاني في محور "السباق" والحصول على المركز الأول في محوري "التصميم" و"البوستر" .

وقال "أبو السعود": "الفريق بدأ التحضير لتصميم النسخة الرابعة من السيارة, وذلك للمشاركة في مسابقات 2017م، والمسابقة يتم فيها تصميم سيارة صغيرة تكون صديقة للبيئة, حيث تكون آلية التشغيل والإيقاف فيها عن طريق التفاعلات الكيميائية بشرط عدم انبعاث أي مواد ضارة بالبيئة منها".

وأضاف: "سديم" هي ثمرة خيال خلاق لطلاب تتعامل معهم جامعتنا كقدرات وطاقات مبدعة وليس مجرد ذاكرة، كما أن المسابقة تعد تطبيقاً عملياً لما درسه الطلاب في مواد الهندسة الميكانيكية والكهربائية والكيميائية من خلال عمل معايرة التفاعلات الكيميائية".

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
02:47 PM
من جامعة الملك فهد للبترول ويضم ٩ أعضاء ومركبتهم صديقة للبيئة

فريق السيارة الكيميائية "سديم" يحصد ثاني جائزة "أفضل تصميم" بأمريكا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الظهران
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تمكن فريق السيارة الكيميائية سديم (Chem-E-Car) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من تحقيق الفوز بالمركز الثاني عن محور التصميم، في مسابقة عالمية أقيمت مؤخراً في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، من بين ٤٢ فريقاً شاركوا في المسابقة .

وضم فريق "سديم"، تسعة أعضاء تحت إشراف المشرف على فرع جمعية الدكتور باسم أبو السعود AICHE, ونادي الهندسة الكيميائية بالجامعة، ورئيس قسم الهندسة الكيميائية الدكتور محمد با شماخ، حيث استغرق عمل الفريق عاماً كاملاً للإعداد لهذه المسابقة التي شهدت منافسة شديدة في جميع محاورها وهي "السباق" و"التصميم" و"البوستر" .

وقال الدكتور باسم أبو السعود، إن فريق الجامعة حاز إعجاب القائمين على المسابقة والمشاركين فيها.

وأضاف أن ما حققه فريق "سديم" يعد إنجازاً نظراً لحداثة الفريق الذي يعود تأسيسه إلى عام 2015، حيث إن أغلب الفرق المشاركة في المسابقة هي فرق عريقة وتمتلك خبرة طويلة في هذا المجال.

وأردف أن الفريق سبق أن شارك في المسابقة التي أقيمت في مملكة البحرين كانت المرة الأولى التي تقام فيها هذه المسابقة خارج الولايات المتحدة الأمريكية, حيث تمكن الفريق من تحقيق المركز الثاني في محور "السباق" والحصول على المركز الأول في محوري "التصميم" و"البوستر" .

وقال "أبو السعود": "الفريق بدأ التحضير لتصميم النسخة الرابعة من السيارة, وذلك للمشاركة في مسابقات 2017م، والمسابقة يتم فيها تصميم سيارة صغيرة تكون صديقة للبيئة, حيث تكون آلية التشغيل والإيقاف فيها عن طريق التفاعلات الكيميائية بشرط عدم انبعاث أي مواد ضارة بالبيئة منها".

وأضاف: "سديم" هي ثمرة خيال خلاق لطلاب تتعامل معهم جامعتنا كقدرات وطاقات مبدعة وليس مجرد ذاكرة، كما أن المسابقة تعد تطبيقاً عملياً لما درسه الطلاب في مواد الهندسة الميكانيكية والكهربائية والكيميائية من خلال عمل معايرة التفاعلات الكيميائية".

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