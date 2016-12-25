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فريق "سخاء" ينهي مبادرته التطوعية لـ100 أسرة بالقصيم

في موسمها الثالث.. وحملت عنوان "خيرنا لأهلنا"

أنهى فريق سخاء التطوعي مبادرتهم الاجتماعية "خيرنا لأهلنا" لموسمها الثالث والتي تعنى في خدمة الأسر المتعففة مع موجة البرد هذه الأيام في منطقة القصيم.

وقالت قائدة فريق سخاء أفنان الدبيخي: "أطلقنا قبل عدة أسابيع المبادرة تعريفياً بوجود نخبة من الإعلاميين ونجوم برامج التواصل الاجتماعي ورجال الأعمال وذلك في فندق رولنز ببريدة ".

وأضافت الدبيخي: ولله الحمد انطلقت المبادرة فعلياً على أرض الواقع داخل أحياء مدينة بريدة والتي تشمل المحافظات والقرى لسد احتياجات الأسر المحتاجة لقرابة ١٠٠ أسرة وبعدد ٣٠ متطوعة ومتطوع لخدمتهم.

وأكدت أن هناك دراسة للأسر لحالتهم المادية والمعنوية والصحية ويتم متابعة كل أسرة وتقديم لهم كافة الخدمات حسب الاحتياج وتقدير حالتهم.

وأشارت الدبيخي أن المبادرات السابقة الأولى قدمنا من خلالها مساعدات لـ ٧٧ أسرة والموسم الثاني ٩٧ أسرة وحالياً تجاوز العدد ١٠٠ أسرة، وذلك بدعم وتشجيع من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم.

وقدمت الدبيخي كل الشكر والتقدير لكافة الداعمين والمشاركين والعاملين على وقفتهم في مد العطاء للأسر، جعل الله ذلك في موازين حسناتهم جميعاً.

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فريق "سخاء" ينهي مبادرته التطوعية لـ100 أسرة بالقصيم
سبق

أنهى فريق سخاء التطوعي مبادرتهم الاجتماعية "خيرنا لأهلنا" لموسمها الثالث والتي تعنى في خدمة الأسر المتعففة مع موجة البرد هذه الأيام في منطقة القصيم.

وقالت قائدة فريق سخاء أفنان الدبيخي: "أطلقنا قبل عدة أسابيع المبادرة تعريفياً بوجود نخبة من الإعلاميين ونجوم برامج التواصل الاجتماعي ورجال الأعمال وذلك في فندق رولنز ببريدة ".

وأضافت الدبيخي: ولله الحمد انطلقت المبادرة فعلياً على أرض الواقع داخل أحياء مدينة بريدة والتي تشمل المحافظات والقرى لسد احتياجات الأسر المحتاجة لقرابة ١٠٠ أسرة وبعدد ٣٠ متطوعة ومتطوع لخدمتهم.

وأكدت أن هناك دراسة للأسر لحالتهم المادية والمعنوية والصحية ويتم متابعة كل أسرة وتقديم لهم كافة الخدمات حسب الاحتياج وتقدير حالتهم.

وأشارت الدبيخي أن المبادرات السابقة الأولى قدمنا من خلالها مساعدات لـ ٧٧ أسرة والموسم الثاني ٩٧ أسرة وحالياً تجاوز العدد ١٠٠ أسرة، وذلك بدعم وتشجيع من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم.

وقدمت الدبيخي كل الشكر والتقدير لكافة الداعمين والمشاركين والعاملين على وقفتهم في مد العطاء للأسر، جعل الله ذلك في موازين حسناتهم جميعاً.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
10:43 PM
في موسمها الثالث.. وحملت عنوان "خيرنا لأهلنا"

فريق "سخاء" ينهي مبادرته التطوعية لـ100 أسرة بالقصيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أنهى فريق سخاء التطوعي مبادرتهم الاجتماعية "خيرنا لأهلنا" لموسمها الثالث والتي تعنى في خدمة الأسر المتعففة مع موجة البرد هذه الأيام في منطقة القصيم.

وقالت قائدة فريق سخاء أفنان الدبيخي: "أطلقنا قبل عدة أسابيع المبادرة تعريفياً بوجود نخبة من الإعلاميين ونجوم برامج التواصل الاجتماعي ورجال الأعمال وذلك في فندق رولنز ببريدة ".

وأضافت الدبيخي: ولله الحمد انطلقت المبادرة فعلياً على أرض الواقع داخل أحياء مدينة بريدة والتي تشمل المحافظات والقرى لسد احتياجات الأسر المحتاجة لقرابة ١٠٠ أسرة وبعدد ٣٠ متطوعة ومتطوع لخدمتهم.

وأكدت أن هناك دراسة للأسر لحالتهم المادية والمعنوية والصحية ويتم متابعة كل أسرة وتقديم لهم كافة الخدمات حسب الاحتياج وتقدير حالتهم.

وأشارت الدبيخي أن المبادرات السابقة الأولى قدمنا من خلالها مساعدات لـ ٧٧ أسرة والموسم الثاني ٩٧ أسرة وحالياً تجاوز العدد ١٠٠ أسرة، وذلك بدعم وتشجيع من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم.

وقدمت الدبيخي كل الشكر والتقدير لكافة الداعمين والمشاركين والعاملين على وقفتهم في مد العطاء للأسر، جعل الله ذلك في موازين حسناتهم جميعاً.

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