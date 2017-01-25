نجح فريق طبي جراحي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، في استخراج شظية من رقبة رجل أمن أصيب بها جراء انفجار.
تمت معاينة المريض بقسم الطوارئ بالمستشفى، ولخطورة الحالة تم نقله إلى غرفة العمليات لاستخراج الشظية، وتكللت العملية بالنجاح. وحالته الآن في تحسن مستمر ووضعه الصحي مستقر بفضل الله.
فريق طبي بجازان يستخرج شظية استقرت برقبة رجل أمن
حالته الآن في تحسن مستمر ووضعه الصحي مستقر
نجح فريق طبي جراحي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، في استخراج شظية من رقبة رجل أمن أصيب بها جراء انفجار.
تمت معاينة المريض بقسم الطوارئ بالمستشفى، ولخطورة الحالة تم نقله إلى غرفة العمليات لاستخراج الشظية، وتكللت العملية بالنجاح. وحالته الآن في تحسن مستمر ووضعه الصحي مستقر بفضل الله.
نجح فريق طبي جراحي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، في استخراج شظية من رقبة رجل أمن أصيب بها جراء انفجار.
حالته الآن في تحسن مستمر ووضعه الصحي مستقر
فريق طبي بجازان يستخرج شظية استقرت برقبة رجل أمن
نجح فريق طبي جراحي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، في استخراج شظية من رقبة رجل أمن أصيب بها جراء انفجار.
تمت معاينة المريض بقسم الطوارئ بالمستشفى، ولخطورة الحالة تم نقله إلى غرفة العمليات لاستخراج الشظية، وتكللت العملية بالنجاح. وحالته الآن في تحسن مستمر ووضعه الصحي مستقر بفضل الله.