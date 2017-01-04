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فريق طبي بمستوصف مطار جدة ينجح في توليد مسافرة

كانت ستغادر لبلادها على متن إحدى طائرات "السعودية"

نجح فريق طبي بمستوصف الصالة الجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة اليوم في توليد مسافرة نيجيرية، كانت ستغادر إلى بلادها على متن إحدى طائرات الخطوط السعودية.
 
 وفي التفاصيل، فقد أحست مسافرة من الجنسية النيجيرية بألم المخاض؛ وتم إنزال الحالة من صالة المغادرة إلى العيادة، وبعد الكشف عليها من قِبل الطبيبة المناوبة الدكتورة سلمى بكري اتضح أن الحالة تستدعي الولادة في العيادة الطبية.
 
 وقال المدير الطبي بمراكز المراقبة الصحية بالمطار، الدكتور محمد بن جمال فلمبان، إنه تم توليد المريضة داخل العيادة الطبية، بمساعدة الممرضتين عائشة فلاتة وابتهال المولد. والمريضة بحالة جيدة ولله الحمد، وتم التنسيق مع عمليات طوارئ جدة لتحويل المريضة مع المولودة إلى مستشفى الولادة والأطفال للاطمئنان على حالتَيْهما الصحيتَيْن.
 
من جانبه، ثمَّن عبدالغني بن محمد المالكي، مدير مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز، جهود الفريق الطبي بسرعة التجاوب مع الحالة، وأكد أنه تم تسخير الإمكانات الطبية كافة لمباشرة مثل هذه الحالات.
 

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فريق طبي بمستوصف مطار جدة ينجح في توليد مسافرة
سبق

نجح فريق طبي بمستوصف الصالة الجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة اليوم في توليد مسافرة نيجيرية، كانت ستغادر إلى بلادها على متن إحدى طائرات الخطوط السعودية.
 
 وفي التفاصيل، فقد أحست مسافرة من الجنسية النيجيرية بألم المخاض؛ وتم إنزال الحالة من صالة المغادرة إلى العيادة، وبعد الكشف عليها من قِبل الطبيبة المناوبة الدكتورة سلمى بكري اتضح أن الحالة تستدعي الولادة في العيادة الطبية.
 
 وقال المدير الطبي بمراكز المراقبة الصحية بالمطار، الدكتور محمد بن جمال فلمبان، إنه تم توليد المريضة داخل العيادة الطبية، بمساعدة الممرضتين عائشة فلاتة وابتهال المولد. والمريضة بحالة جيدة ولله الحمد، وتم التنسيق مع عمليات طوارئ جدة لتحويل المريضة مع المولودة إلى مستشفى الولادة والأطفال للاطمئنان على حالتَيْهما الصحيتَيْن.
 
من جانبه، ثمَّن عبدالغني بن محمد المالكي، مدير مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز، جهود الفريق الطبي بسرعة التجاوب مع الحالة، وأكد أنه تم تسخير الإمكانات الطبية كافة لمباشرة مثل هذه الحالات.
 

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
12:03 AM
كانت ستغادر لبلادها على متن إحدى طائرات "السعودية"

فريق طبي بمستوصف مطار جدة ينجح في توليد مسافرة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
9
22,942

نجح فريق طبي بمستوصف الصالة الجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة اليوم في توليد مسافرة نيجيرية، كانت ستغادر إلى بلادها على متن إحدى طائرات الخطوط السعودية.
 
 وفي التفاصيل، فقد أحست مسافرة من الجنسية النيجيرية بألم المخاض؛ وتم إنزال الحالة من صالة المغادرة إلى العيادة، وبعد الكشف عليها من قِبل الطبيبة المناوبة الدكتورة سلمى بكري اتضح أن الحالة تستدعي الولادة في العيادة الطبية.
 
 وقال المدير الطبي بمراكز المراقبة الصحية بالمطار، الدكتور محمد بن جمال فلمبان، إنه تم توليد المريضة داخل العيادة الطبية، بمساعدة الممرضتين عائشة فلاتة وابتهال المولد. والمريضة بحالة جيدة ولله الحمد، وتم التنسيق مع عمليات طوارئ جدة لتحويل المريضة مع المولودة إلى مستشفى الولادة والأطفال للاطمئنان على حالتَيْهما الصحيتَيْن.
 
من جانبه، ثمَّن عبدالغني بن محمد المالكي، مدير مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز، جهود الفريق الطبي بسرعة التجاوب مع الحالة، وأكد أنه تم تسخير الإمكانات الطبية كافة لمباشرة مثل هذه الحالات.
 

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