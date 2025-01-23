فريق عون: البحث عن مواطن فقدته أسرته شرق الرياض

كان قادمًا من محافظة الجبيل باتجاه القصيم

أعلن فريق عون المتخصص في عملية البحث والإنقاذ تلقيه بلاغًا، يفيد بفقدان مواطن، يبلغ من العمر قرابة (37 عامًا)، وذلك أثناء توجُّهه لمدينة القصيم على سيارة من نوع جيب لاندكروزر موديل 2010، وأنهم قاموا اليوم السبت بعملية بحث بمشاركة مجموعة من أعضاء الفريق.



وأكد بندر التميمي، متحدث فريق عون، لـ"سبق" أنه ورد للفريق بلاغ، يفيد بفقدان المواطن مبارك بن عبدالعزيز العبدالقادر يوم أمس الأول الخميس، وهو في طريقه إلى محافظة الشماسية بمنطقة القصيم قادمًا من محافظة الجبيل، وهو يستقل سيارة جيب بيضاء اللون. وقد رُصدت آخر إشارة لهاتفه النقال عبر أحد أبراج الاتصال الواقعة شرق الرياض.



وأضاف: أقرت لجنة المشاركات في جمعية عون البحث عن المفقود، وبادر أعضاء الفريق هذا اليوم السبت بالبحث بمواقع عدة. مشيرًا إلى أنهم سيواصلون البحث غدًا الأحد بالمناطق التي يحتمل أنه عبرها، وسيساندهم مجموعة أخرى، ستصل للموقع المحدد البدء به.



وأهاب "التميمي" بكل من لديه معلومات تسهم في العثور على المفقود إلى إبلاغ الجهات الأمنية، أو التواصل مع الفريق عبر الرقم (0555145568).

