​فلبيني سبعيني يشهر إسلامه في الطائف

ضمن الجهود الدعوية للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الطائف (مسرة)، والسعي الحثيث لدعوة غير المسلمين من الجاليات للإسلام، من خلال الزيارات والجولات الدعوية، أسلم مساء اليوم رجل من الجالية الفلبينية يبلغ من العمر 70 عاماً، بحضور المدير العام للمكتب الشيخ سعيد الزهراني.



وأشار الزهراني إلى أن المكتب يقدم الكثير من البرامج التوعوية المختلفة التي تسهم في توعية الجاليات ودعوتهم للدخول إلى الإسلام، مبيناً أن تلك البرامج جنت ثمارها من خلال إشهار الكثير من الجاليات إسلامهم.

