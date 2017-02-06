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"فلكية جدة": خداع بصري تشهده سماء المملكة يصاحبه تراجع "البراق"

حركة تجاه مجموعة نجـوم العذراء يقابلها سـرعة متفاوتة تقـارب "السماك"

 قالت الجمعية الفلكية بجدة إن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد، اليوم الاثنين، وصول كوكب المشتري "البراق" إلى نقطة "الثبات" خلال العام، حيث سيبدو وكأن حركته توقفت أمام مجموعة نجوم العذراء، وهي علامة على بداية حركته التراجعية أمام تلك النجوم.

وبيّن رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، أن كوكب المشتري في العادة يتحرك باتجاه الشرق أمام النجوم، كما يشاهد من الأرض، ولكن الكوكب الآن يظهر ثابتاً في مكانه أمام النجوم لا يتحرك لا إلى الشرق ولا إلى الغرب، وبعد ذلك يبدأ في الحركة باتجاه الغرب أمام مجموعة نجوم العذراء.

وأضاف: "في الحقيقة أن المشتري لم يتوقف، ولن يغيّر اتجاه حركته في مداره حول الشمس، وهذه الظاهرة نوع من الخداع البصري، والسبب في حدوثها اختلاف سرعة حركة الأرض مقارنة بسرعة حركة المشتري حول الشمس".

وأوضح: "فالأرض تتحرك بسرعة نحو 67.000 ميل بالساعة، في حين أن المشتري يتحرك بسرعة أقل بنحو 29.000 ميل بالساعة، ونظراً لأن الأرض أسرع وتقطع مدارها في وقت أقصر، وذلك يشبه سيارة سباق سريعة (الأرض) في المسار الداخلي، تعبر قرب سيارة بطيئة (المشتري) في المسار الخارجي.

وتابع: "عند مراقبة المشتري بالعين المجردة مقارنة بالنجوم القريبة منه يلاحظ لعدة ليالي أنه لن يغيّر موقعه بالنسبة لتلك النجوم، وهو ما يعني أن الثبات فقط بالنسبة للنجوم التي تحيط به، إلا أنه سوف يُشرق ويغرب كالمعتاد؛ لأن ذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها".

واختتم: "حالياً يُشرق كوكب المشتري ما قبل منتصف الليل، ويظهر كنجم أبيض براق للعين المجردة، ويقع بالقرب منه نجم السماك الأعزل الأبيض المزرق، ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية جسم الكوكب وأقماره الأربعة الكبيرة".

يُذكر أن كوكب المشتري سيقع في شهر أبريل المقبل 2017 في التقابل مع الشمس في سماء الأرض، وفي ذلك الوقت يرصد المشتري فوق الأفق الشرقي بعد غروب الشمس، ويظل مشاهداً طوال الليل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": خداع بصري تشهده سماء المملكة يصاحبه تراجع "البراق"
سبق

 قالت الجمعية الفلكية بجدة إن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد، اليوم الاثنين، وصول كوكب المشتري "البراق" إلى نقطة "الثبات" خلال العام، حيث سيبدو وكأن حركته توقفت أمام مجموعة نجوم العذراء، وهي علامة على بداية حركته التراجعية أمام تلك النجوم.

وبيّن رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، أن كوكب المشتري في العادة يتحرك باتجاه الشرق أمام النجوم، كما يشاهد من الأرض، ولكن الكوكب الآن يظهر ثابتاً في مكانه أمام النجوم لا يتحرك لا إلى الشرق ولا إلى الغرب، وبعد ذلك يبدأ في الحركة باتجاه الغرب أمام مجموعة نجوم العذراء.

وأضاف: "في الحقيقة أن المشتري لم يتوقف، ولن يغيّر اتجاه حركته في مداره حول الشمس، وهذه الظاهرة نوع من الخداع البصري، والسبب في حدوثها اختلاف سرعة حركة الأرض مقارنة بسرعة حركة المشتري حول الشمس".

وأوضح: "فالأرض تتحرك بسرعة نحو 67.000 ميل بالساعة، في حين أن المشتري يتحرك بسرعة أقل بنحو 29.000 ميل بالساعة، ونظراً لأن الأرض أسرع وتقطع مدارها في وقت أقصر، وذلك يشبه سيارة سباق سريعة (الأرض) في المسار الداخلي، تعبر قرب سيارة بطيئة (المشتري) في المسار الخارجي.

وتابع: "عند مراقبة المشتري بالعين المجردة مقارنة بالنجوم القريبة منه يلاحظ لعدة ليالي أنه لن يغيّر موقعه بالنسبة لتلك النجوم، وهو ما يعني أن الثبات فقط بالنسبة للنجوم التي تحيط به، إلا أنه سوف يُشرق ويغرب كالمعتاد؛ لأن ذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها".

واختتم: "حالياً يُشرق كوكب المشتري ما قبل منتصف الليل، ويظهر كنجم أبيض براق للعين المجردة، ويقع بالقرب منه نجم السماك الأعزل الأبيض المزرق، ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية جسم الكوكب وأقماره الأربعة الكبيرة".

يُذكر أن كوكب المشتري سيقع في شهر أبريل المقبل 2017 في التقابل مع الشمس في سماء الأرض، وفي ذلك الوقت يرصد المشتري فوق الأفق الشرقي بعد غروب الشمس، ويظل مشاهداً طوال الليل.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
12:39 PM
حركة تجاه مجموعة نجـوم العذراء يقابلها سـرعة متفاوتة تقـارب "السماك"

"فلكية جدة": خداع بصري تشهده سماء المملكة يصاحبه تراجع "البراق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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 قالت الجمعية الفلكية بجدة إن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد، اليوم الاثنين، وصول كوكب المشتري "البراق" إلى نقطة "الثبات" خلال العام، حيث سيبدو وكأن حركته توقفت أمام مجموعة نجوم العذراء، وهي علامة على بداية حركته التراجعية أمام تلك النجوم.

وبيّن رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، أن كوكب المشتري في العادة يتحرك باتجاه الشرق أمام النجوم، كما يشاهد من الأرض، ولكن الكوكب الآن يظهر ثابتاً في مكانه أمام النجوم لا يتحرك لا إلى الشرق ولا إلى الغرب، وبعد ذلك يبدأ في الحركة باتجاه الغرب أمام مجموعة نجوم العذراء.

وأضاف: "في الحقيقة أن المشتري لم يتوقف، ولن يغيّر اتجاه حركته في مداره حول الشمس، وهذه الظاهرة نوع من الخداع البصري، والسبب في حدوثها اختلاف سرعة حركة الأرض مقارنة بسرعة حركة المشتري حول الشمس".

وأوضح: "فالأرض تتحرك بسرعة نحو 67.000 ميل بالساعة، في حين أن المشتري يتحرك بسرعة أقل بنحو 29.000 ميل بالساعة، ونظراً لأن الأرض أسرع وتقطع مدارها في وقت أقصر، وذلك يشبه سيارة سباق سريعة (الأرض) في المسار الداخلي، تعبر قرب سيارة بطيئة (المشتري) في المسار الخارجي.

وتابع: "عند مراقبة المشتري بالعين المجردة مقارنة بالنجوم القريبة منه يلاحظ لعدة ليالي أنه لن يغيّر موقعه بالنسبة لتلك النجوم، وهو ما يعني أن الثبات فقط بالنسبة للنجوم التي تحيط به، إلا أنه سوف يُشرق ويغرب كالمعتاد؛ لأن ذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها".

واختتم: "حالياً يُشرق كوكب المشتري ما قبل منتصف الليل، ويظهر كنجم أبيض براق للعين المجردة، ويقع بالقرب منه نجم السماك الأعزل الأبيض المزرق، ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية جسم الكوكب وأقماره الأربعة الكبيرة".

يُذكر أن كوكب المشتري سيقع في شهر أبريل المقبل 2017 في التقابل مع الشمس في سماء الأرض، وفي ذلك الوقت يرصد المشتري فوق الأفق الشرقي بعد غروب الشمس، ويظل مشاهداً طوال الليل.

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