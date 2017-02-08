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"فلكيّة جدة": خسوف "شبه ظل" للقمر بسماء السعودية .. فجر السبت

سيبقى القرص مضيئاً في المراحل كافة من البداية حتى النهاية

أفادت الجمعية الفلكيّة بجدة، بأن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد ما بعد منتصف ليل الجمعة وفي الساعات قبل شروق شمس السبت 11 فبراير 2017 خسوف شبه ظل للقمر، وهو الأول من خسوفين بسماء المملكة هذا العام، ويستمر أربع ساعات و19 دقيقة.

وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد أبوزاهرة: "خسوف شبه الظل يحدث عندما يعبر القمر خلال المنطقة الخارجية من ظل الأرض التي تسمى (شبه الظل)، ويمكن ملاحظة حدوث خفوت ظاهري لبريق سطح القمر عند توقيت الذروة العظمى (منتصف الخسوف)، ولكن القمر لن يختفي لأن أشعة الشمس مستمرة في السقوط على سطحه، لذلك سيبقى قرص القمر مضاءً بالكامل في مراحل هذا الخسوف كافة من البداية حتى النهاية".

 

وأضاف: "سيبدأ الخسوف في مناطق السعودية كافة في الوقت نفسه، بدخول القمر الى منطقة شبه ظل الارض في الساعة 1:35 فجراً، وخلال الخسوف يصل القمر لحظة البدر المكتمل الساعة 3:33 فجراً ويكون بذلك قطع نصف مداره حول الأرض".

 

وأردف: "يصل الخسوف ذروته العظمى الساعة 3:45 فجراً عندها يكون 99 % من قرص القمر واقعاً في شبه ظل الأرض، وفي ذلك الوقت من الممكن ملاحظة خفوت في إضاءة القمر بالنسبة للراصد المتمرس شديد الملاحظة، وخاصة في أعلى يمين القمر، ولكن ربما أغلب الناس لن تلاحظ شيئاً حيث سيبدو القمر كالمعتاد بالنسبة إليهم".

 

وتابع: "هذه الذروة العظمى تحدث بعد 4 أيام من وقوع القمر في الحضيض وهي أقرب نقطة في مداره إلى الأرض، لذلك فإن القمر سيظهر قطره أكبر بنحو 1 % فقط من المعدل".

 

وقال "أبو زاهرة": "بعد ذلك يبدأ القمر في الخروج من منطقة شبه ظل الأرض إلى أن ينتهي الخسوف الساعة 5:54 فجراً، وعلى عكس كسوف الشمس يمكن مراقبة خسوف القمر بالعين المجردة دون الحاجة إلى أي نوع من الحماية ولكن يفضل استخدام المنظار الثنائي العينية".

 

وأضاف: "خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بنحو الساعة كل يوم، وخلال بضعة ايام سيكون مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وقوعه في مرحلة البدر المكتمل".

 

جديرٌ بالذكر أنه بعد أسبوعين من حدوث خسوف شبه الظل للقمر سيحدث كسوف حلقي للشمس لن يكون مشاهداً في سماء السعودية أو الوطن العربي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكيّة جدة": خسوف "شبه ظل" للقمر بسماء السعودية .. فجر السبت
سبق

أفادت الجمعية الفلكيّة بجدة، بأن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد ما بعد منتصف ليل الجمعة وفي الساعات قبل شروق شمس السبت 11 فبراير 2017 خسوف شبه ظل للقمر، وهو الأول من خسوفين بسماء المملكة هذا العام، ويستمر أربع ساعات و19 دقيقة.

وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد أبوزاهرة: "خسوف شبه الظل يحدث عندما يعبر القمر خلال المنطقة الخارجية من ظل الأرض التي تسمى (شبه الظل)، ويمكن ملاحظة حدوث خفوت ظاهري لبريق سطح القمر عند توقيت الذروة العظمى (منتصف الخسوف)، ولكن القمر لن يختفي لأن أشعة الشمس مستمرة في السقوط على سطحه، لذلك سيبقى قرص القمر مضاءً بالكامل في مراحل هذا الخسوف كافة من البداية حتى النهاية".

 

وأضاف: "سيبدأ الخسوف في مناطق السعودية كافة في الوقت نفسه، بدخول القمر الى منطقة شبه ظل الارض في الساعة 1:35 فجراً، وخلال الخسوف يصل القمر لحظة البدر المكتمل الساعة 3:33 فجراً ويكون بذلك قطع نصف مداره حول الأرض".

 

وأردف: "يصل الخسوف ذروته العظمى الساعة 3:45 فجراً عندها يكون 99 % من قرص القمر واقعاً في شبه ظل الأرض، وفي ذلك الوقت من الممكن ملاحظة خفوت في إضاءة القمر بالنسبة للراصد المتمرس شديد الملاحظة، وخاصة في أعلى يمين القمر، ولكن ربما أغلب الناس لن تلاحظ شيئاً حيث سيبدو القمر كالمعتاد بالنسبة إليهم".

 

وتابع: "هذه الذروة العظمى تحدث بعد 4 أيام من وقوع القمر في الحضيض وهي أقرب نقطة في مداره إلى الأرض، لذلك فإن القمر سيظهر قطره أكبر بنحو 1 % فقط من المعدل".

 

وقال "أبو زاهرة": "بعد ذلك يبدأ القمر في الخروج من منطقة شبه ظل الأرض إلى أن ينتهي الخسوف الساعة 5:54 فجراً، وعلى عكس كسوف الشمس يمكن مراقبة خسوف القمر بالعين المجردة دون الحاجة إلى أي نوع من الحماية ولكن يفضل استخدام المنظار الثنائي العينية".

 

وأضاف: "خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بنحو الساعة كل يوم، وخلال بضعة ايام سيكون مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وقوعه في مرحلة البدر المكتمل".

 

جديرٌ بالذكر أنه بعد أسبوعين من حدوث خسوف شبه الظل للقمر سيحدث كسوف حلقي للشمس لن يكون مشاهداً في سماء السعودية أو الوطن العربي.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
01:44 PM
سيبقى القرص مضيئاً في المراحل كافة من البداية حتى النهاية

"فلكيّة جدة": خسوف "شبه ظل" للقمر بسماء السعودية .. فجر السبت

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أفادت الجمعية الفلكيّة بجدة، بأن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد ما بعد منتصف ليل الجمعة وفي الساعات قبل شروق شمس السبت 11 فبراير 2017 خسوف شبه ظل للقمر، وهو الأول من خسوفين بسماء المملكة هذا العام، ويستمر أربع ساعات و19 دقيقة.

وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد أبوزاهرة: "خسوف شبه الظل يحدث عندما يعبر القمر خلال المنطقة الخارجية من ظل الأرض التي تسمى (شبه الظل)، ويمكن ملاحظة حدوث خفوت ظاهري لبريق سطح القمر عند توقيت الذروة العظمى (منتصف الخسوف)، ولكن القمر لن يختفي لأن أشعة الشمس مستمرة في السقوط على سطحه، لذلك سيبقى قرص القمر مضاءً بالكامل في مراحل هذا الخسوف كافة من البداية حتى النهاية".

 

وأضاف: "سيبدأ الخسوف في مناطق السعودية كافة في الوقت نفسه، بدخول القمر الى منطقة شبه ظل الارض في الساعة 1:35 فجراً، وخلال الخسوف يصل القمر لحظة البدر المكتمل الساعة 3:33 فجراً ويكون بذلك قطع نصف مداره حول الأرض".

 

وأردف: "يصل الخسوف ذروته العظمى الساعة 3:45 فجراً عندها يكون 99 % من قرص القمر واقعاً في شبه ظل الأرض، وفي ذلك الوقت من الممكن ملاحظة خفوت في إضاءة القمر بالنسبة للراصد المتمرس شديد الملاحظة، وخاصة في أعلى يمين القمر، ولكن ربما أغلب الناس لن تلاحظ شيئاً حيث سيبدو القمر كالمعتاد بالنسبة إليهم".

 

وتابع: "هذه الذروة العظمى تحدث بعد 4 أيام من وقوع القمر في الحضيض وهي أقرب نقطة في مداره إلى الأرض، لذلك فإن القمر سيظهر قطره أكبر بنحو 1 % فقط من المعدل".

 

وقال "أبو زاهرة": "بعد ذلك يبدأ القمر في الخروج من منطقة شبه ظل الأرض إلى أن ينتهي الخسوف الساعة 5:54 فجراً، وعلى عكس كسوف الشمس يمكن مراقبة خسوف القمر بالعين المجردة دون الحاجة إلى أي نوع من الحماية ولكن يفضل استخدام المنظار الثنائي العينية".

 

وأضاف: "خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بنحو الساعة كل يوم، وخلال بضعة ايام سيكون مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وقوعه في مرحلة البدر المكتمل".

 

جديرٌ بالذكر أنه بعد أسبوعين من حدوث خسوف شبه الظل للقمر سيحدث كسوف حلقي للشمس لن يكون مشاهداً في سماء السعودية أو الوطن العربي.

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