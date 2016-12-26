فنلندا تمنح العاطلين عن العمل راتباً ثابتاً

ستمنح فنلندا اعتباراً من الشهر القادم بعض المواطنين العاطلين عن العمل دخلاً ثابتاً، لتصبح أول دولة في العالم تتبنى سياسة كهذه، وذلك بحسب مقال نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقالت "الإندبندنت" إن نحو ألفي عاطل عن العمل في فنلندا سيحصلون شهرياً على 560 يورو (حوالي 480 جنيه إسترليني) لمدة عامين من دون قيود أو شروط.

ويأمل المسؤولون أن تساهم هذه الخطوة في تحسين مستوى المعيشة، وخفض البطالة، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضافت الصحيفة أن من سيحصلون على هذا الراتب الشهري، لن يكون عليهم إثبات أنهم يسعون للعمل، كما سيحصلون عليه من دون النظر إلى أي دخل آخر.

وتخطط الحكومة الفنلندية لدراسة فيما إذا كانت هذه السياسة الجديدة ستساعد المستفيدين في العثور على عمل، للتأكد من مدى جدوى هذه السياسة، إذ إن الحكومة تشتبه في أن الكثير من العاطلين عن العمل سيكفون عن البحث عن فرصة عمل خوفاً من خسارة هذه المعونة الشهرية.

وبحسب الصحيفة سيتم اختيار نحو ألفي عاطل عن العمل بشكل عشوائي، ولن يمنحوا خيار المشاركة، لكنهم سيحصلون بشكل تلقائي على دخل ثابت، وفي حال نجاح الأمر، يمكن منح المال لمزيد من المواطنين الفنلنديين.