"فنية بلدي مكة" تقف على مشروع تصريف السيول الخادم لـ4 أحياء وبطول 6 كيلو

"الصاعدي": تم الوقوف على انسداد عبّارة التصريف على خط جعرانة وسيتم إصلاحه

قامت اللجنة الفنية في المجلس البلدي بمكة المكرمة برئاسة "عبيدالله الصاعدي" وأعضاء اللجنة، بجولة ميدانية مع إدارة السيول لتكمل مسيرة أعمالها مع إدارة السيول والوقوف على مشروع تصريف مياه الأمطار القادمة من وادي البرود.



وقالت "عبيدالله الصاعدي": إن المشروع نفذ من قبل الشركات المتخصصة في مجال أعمال السيول، وذلك على مرحلتين؛ المرحلة الأولى بطول "3170م"، المرحلة الثانية بطول "3230م"، ويبلغ عرض المجرى 50م، وعمق 2.5م، مشيراً إلى أن المشروع واجه عديد العقبات، التي منها إزالة المزارع والتعديات المعترضة لمسار المشروع.



وأضاف "الصاعدي" أن المشروع يخدم عدداً من المخططات منها: "مخطط الراشدية 1، مخطط الشرائع 15، مخطط الشرائع 2، مخطط الشرائع 4"، وروعي في تنفيذ المشروع إنشاء عدد من العبارات المغلقة على كامل مسار المشروع، وذلك لربط المخططات الواقعة على طرفي المجرى المفتوح ببعضها.



وتابع "الصاعدي" أن اللجنة الفنية تقوم بالترتيب مع إدارة الطرق في إتمام المرحلة الأخيرة من المشروع وعمل مصدات جانبية حول الطريق المحاذي للتصريف المكشوف، كما تم الوقوف على مشكلة انسداد عبارة التصريف على خط جعرانة، وسيبدأ العمل في إصلاحها في أسرع وقت.



كما شكر رئيس اللجنة الفنية مدير إدارة السيول "المهندس أحمد آل زيد"، والمهندسين المرافقين "يحيى الأحمري، ومحمد الروقي، وسام الحربي، وعاطف كمال" على التعاون الفعال وسرعة التجاوب.

