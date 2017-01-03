"فهد بن بدر" يفتتح معرض "الفيصل.. شاهد وشهيد" بجامعة الجوف

بحضور تركي الفيصل

رعى أمير منطقة الجوف الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز فعاليات معرض الملك فيصل " شاهدٌ وشهيد "، بحضور الأمير تركي الفيصل، وعدد من الأمراء وضيوف الجامعة.

وافتتح امير الجوف وضيف جامعة الجوف الأمير تركي الفيصل المعرض اليوم في الصالة الرياضية بالمدينة الجامعية، حيث تجولا في أرجائه واستمعا لشرح من الأمير تركي الفيصل عن محتويات المعرض من مقتنيات متنوعة، ولوحات وصور ومواد مرئية.

بعد ذلك توجه الضيوف إلى مقر الحفل، حيث ألقى الأمير تركي الفيصل كلمة تناول خلالها أبرز محطات الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، وأهم التحولات والأحداث التي عاصرتها البلاد إبان حكمه .

وكشف الفيصل عن العديد من المواقف الشخصية للملك فيصل مع أبنائه، وتربيته لهم والدروس المستفادة من مواقفه معهم، مؤكداً بأن الملك فيصل قد وقع على وثيقة تسمية المملكة العربية السعودية بهذا الاسم، وأنه تولى العديد من المهام الكبيرة والمؤثرة في مسيرة الدولة رغم حداثة سنّه .