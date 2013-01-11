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"فولفو" تبدأ في اختبار السيارات ذاتية القيادة بعائلات حقيقية

للتعرف على كيفية تطور تكنولوجيا "الحكم الذاتي" لسياراتها

بدأت شركة "فولفو" المتخصصة في تصنيع السيارات باختبار سيارات ذاتية القيادة، بوجود عائلات حقيقية تركب تلك السيارات وتستخدمها.

وأوضحت الشركة أن الاختبارات لن يكون فيها أي من مهندسي الشركة أو شخص تابع لهم؛ حتى تتم الدراسة بصورة مستفيضة لكيفية تطور تكنولوجيا "الحكم الذاتي" الخاصة بسيارات "فولفو".

وتعمل تلك التكنولوجيا الحديثة على تحكم الملاح الآلي في السيارة بالكامل، ويتصرف في كل المواقف الحساسة التي يواجهها بردة فعل سريعة، ويتعامل مع كل طلبات مالكيه بأريحية وسهولة ويسر.

وأشارت "فولفو" إلى أنها استهلت اختباراتها العائلية بعائلة عادية من مدينة "جوتنبرج" بالسويد، والمكونة من 4 أشخاص؛ ليتم دراسة رد فعل السيارة والأسرة في التعامل مع تكنولوجيا القيادة الذاتية، وكيفية تفاعلهم مع مفاتيح السيارة الجديدة، والوسائط المستقلة، التي تريحهم من تولي زمام قيادة السيارة.

وكانت "فولفو" قد وسعت اختباراتها لسيارات ذاتية القيادة لتصل إلى 100 سيارة في جوتنبرج وحدها؛ لتسير في خطتها لإطلاق جيل السيارات ذاتية القيادة رسمياً في 2021.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"فولفو" تبدأ في اختبار السيارات ذاتية القيادة بعائلات حقيقية
سبق

بدأت شركة "فولفو" المتخصصة في تصنيع السيارات باختبار سيارات ذاتية القيادة، بوجود عائلات حقيقية تركب تلك السيارات وتستخدمها.

وأوضحت الشركة أن الاختبارات لن يكون فيها أي من مهندسي الشركة أو شخص تابع لهم؛ حتى تتم الدراسة بصورة مستفيضة لكيفية تطور تكنولوجيا "الحكم الذاتي" الخاصة بسيارات "فولفو".

وتعمل تلك التكنولوجيا الحديثة على تحكم الملاح الآلي في السيارة بالكامل، ويتصرف في كل المواقف الحساسة التي يواجهها بردة فعل سريعة، ويتعامل مع كل طلبات مالكيه بأريحية وسهولة ويسر.

وأشارت "فولفو" إلى أنها استهلت اختباراتها العائلية بعائلة عادية من مدينة "جوتنبرج" بالسويد، والمكونة من 4 أشخاص؛ ليتم دراسة رد فعل السيارة والأسرة في التعامل مع تكنولوجيا القيادة الذاتية، وكيفية تفاعلهم مع مفاتيح السيارة الجديدة، والوسائط المستقلة، التي تريحهم من تولي زمام قيادة السيارة.

وكانت "فولفو" قد وسعت اختباراتها لسيارات ذاتية القيادة لتصل إلى 100 سيارة في جوتنبرج وحدها؛ لتسير في خطتها لإطلاق جيل السيارات ذاتية القيادة رسمياً في 2021.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
08:59 AM
للتعرف على كيفية تطور تكنولوجيا "الحكم الذاتي" لسياراتها

"فولفو" تبدأ في اختبار السيارات ذاتية القيادة بعائلات حقيقية

A A A
أحمد علي - القاهرة
0
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بدأت شركة "فولفو" المتخصصة في تصنيع السيارات باختبار سيارات ذاتية القيادة، بوجود عائلات حقيقية تركب تلك السيارات وتستخدمها.

وأوضحت الشركة أن الاختبارات لن يكون فيها أي من مهندسي الشركة أو شخص تابع لهم؛ حتى تتم الدراسة بصورة مستفيضة لكيفية تطور تكنولوجيا "الحكم الذاتي" الخاصة بسيارات "فولفو".

وتعمل تلك التكنولوجيا الحديثة على تحكم الملاح الآلي في السيارة بالكامل، ويتصرف في كل المواقف الحساسة التي يواجهها بردة فعل سريعة، ويتعامل مع كل طلبات مالكيه بأريحية وسهولة ويسر.

وأشارت "فولفو" إلى أنها استهلت اختباراتها العائلية بعائلة عادية من مدينة "جوتنبرج" بالسويد، والمكونة من 4 أشخاص؛ ليتم دراسة رد فعل السيارة والأسرة في التعامل مع تكنولوجيا القيادة الذاتية، وكيفية تفاعلهم مع مفاتيح السيارة الجديدة، والوسائط المستقلة، التي تريحهم من تولي زمام قيادة السيارة.

وكانت "فولفو" قد وسعت اختباراتها لسيارات ذاتية القيادة لتصل إلى 100 سيارة في جوتنبرج وحدها؛ لتسير في خطتها لإطلاق جيل السيارات ذاتية القيادة رسمياً في 2021.

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