"فولكسفاغن" تتفوق على "تويوتا" وتحتل الصدارة عالمياً في المبيعات
سجّلت مبيعات 10.3 مليون سيارة مقابل 10.18 للشركة اليابانية في 2016
أعلنت المجموعة اليابانية "تويوتا"، التي تهيمن على قطاع السيارات في العالم منذ سنوات، اليوم الاثنين، عن ارتفاع طفيف في مبيعاتها، التي بلغت 10.18 ملايين سيارة في 2016؛ مما يجعلها في المرتبة الثانية في هذا المجال بعد الألمانية فولكسفاغن.
وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أنه في الفترة نفسها، باعت المجموعة الألمانية العملاقة (الشركة الأم) لستة أنواع، بينها: "أودي" و"بورشه" و"سيات" و"سكودا" و"بنتلي"، لقد باعت 10.3 ملايين وحدة (+3.8%).
وسجّلت "فولكسفاغن" هذا الرقم القياسي على الرغم من فضيحة محركات الديزل التي واجهتها؛ وبذلك تصبح "فولكسفاغن" المجموعة الأولى عالمياً في مبيعات السيارات للمرة الأولى.
"فولكسفاغن" تتفوق على "تويوتا" وتحتل الصدارة عالمياً في المبيعات
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2017-01-30
أعلنت المجموعة اليابانية "تويوتا"، التي تهيمن على قطاع السيارات في العالم منذ سنوات، اليوم الاثنين، عن ارتفاع طفيف في مبيعاتها، التي بلغت 10.18 ملايين سيارة في 2016؛ مما يجعلها في المرتبة الثانية في هذا المجال بعد الألمانية فولكسفاغن.
وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أنه في الفترة نفسها، باعت المجموعة الألمانية العملاقة (الشركة الأم) لستة أنواع، بينها: "أودي" و"بورشه" و"سيات" و"سكودا" و"بنتلي"، لقد باعت 10.3 ملايين وحدة (+3.8%).
وسجّلت "فولكسفاغن" هذا الرقم القياسي على الرغم من فضيحة محركات الديزل التي واجهتها؛ وبذلك تصبح "فولكسفاغن" المجموعة الأولى عالمياً في مبيعات السيارات للمرة الأولى.
30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
09:11 AM
سجّلت مبيعات 10.3 مليون سيارة مقابل 10.18 للشركة اليابانية في 2016
"فولكسفاغن" تتفوق على "تويوتا" وتحتل الصدارة عالمياً في المبيعات
أعلنت المجموعة اليابانية "تويوتا"، التي تهيمن على قطاع السيارات في العالم منذ سنوات، اليوم الاثنين، عن ارتفاع طفيف في مبيعاتها، التي بلغت 10.18 ملايين سيارة في 2016؛ مما يجعلها في المرتبة الثانية في هذا المجال بعد الألمانية فولكسفاغن.
وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أنه في الفترة نفسها، باعت المجموعة الألمانية العملاقة (الشركة الأم) لستة أنواع، بينها: "أودي" و"بورشه" و"سيات" و"سكودا" و"بنتلي"، لقد باعت 10.3 ملايين وحدة (+3.8%).
وسجّلت "فولكسفاغن" هذا الرقم القياسي على الرغم من فضيحة محركات الديزل التي واجهتها؛ وبذلك تصبح "فولكسفاغن" المجموعة الأولى عالمياً في مبيعات السيارات للمرة الأولى.