"فولكسفاغن" تتفوق على "تويوتا" وتحتل الصدارة عالمياً في المبيعات

سجّلت مبيعات 10.3 مليون سيارة مقابل 10.18 للشركة اليابانية في 2016

أعلنت المجموعة اليابانية "تويوتا"، التي تهيمن على قطاع السيارات في العالم منذ سنوات، اليوم الاثنين، عن ارتفاع طفيف في مبيعاتها، التي بلغت 10.18 ملايين سيارة في 2016؛ مما يجعلها في المرتبة الثانية في هذا المجال بعد الألمانية فولكسفاغن.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أنه في الفترة نفسها، باعت المجموعة الألمانية العملاقة (الشركة الأم) لستة أنواع، بينها: "أودي" و"بورشه" و"سيات" و"سكودا" و"بنتلي"، لقد باعت 10.3 ملايين وحدة (+3.8%).

وسجّلت "فولكسفاغن" هذا الرقم القياسي على الرغم من فضيحة محركات الديزل التي واجهتها؛ وبذلك تصبح "فولكسفاغن" المجموعة الأولى عالمياً في مبيعات السيارات للمرة الأولى.