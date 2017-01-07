فيديو.. أناكوندا تلتهم بقرة أمام أنظار صاحبها أثناء تصويرها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مرعباً يرصد لحظة هجوم أفعى أناكوندا ضخمة على بقرة صغيرة والتفافها حول جسدها قبل التهامها.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، كان المزارع يقوم بتصوير البقرة وهي في أحد المستنقعات القريبة من مزرعته، ليفاجأ بأفعى أناكوندا تأتي مسرعة وتلتف حولها، ولم تستطع البقرة المقاومة.

وبالرغم أن المزارع بذل جهداً في محاولة لإبعاد الأفعى، لكن كل ذلك لم يجدِ نفعًا ليستسلم بعدها للأمر الواقع.