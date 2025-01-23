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فيديو .. أهالي "حرازات جدة" يحيّون رجال الأمن بعد القضاء على الإرهابيَّيْن

في مقطع يظهر المواطنين وهم يصفقون ويعربون عن الشكر والتقدير للبواسل

 تداول مغرِّدون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر قيام عدد من أهالي جدة بتقديم تحية شكر وإجلال لرجال الأمن البواسل المشاركين في العملية الأمنية الناجحة التي نفّذتها قوات الأمن في حي الحرازات - شرقي محافظة جدة، صباح اليوم السبت.

 

وقام عددٌ من أهالي حرازات جدة بالتصفيق والترحيب وتقديم التحية للدور الكبير على صعيد القضاء على الإرهابيين دون وقوع خسائر بين رجال الأمن.

 

وكانت قوات الأمن قد حاصرت الاستراحة في وقتٍ مبكّر من فجر اليوم، وطالبت الإرهابيَّيْن بتسليم نفسيهما، لكنهما بادرا بإطلاق النار على رجال الأمن؛ ما تطلب الرد عليهما بالمثل، قبل أن يتجه الإرهابيان إلى تفجير نفسيهما.

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فيديو .. أهالي "حرازات جدة" يحيّون رجال الأمن بعد القضاء على الإرهابيَّيْن
سبق

 تداول مغرِّدون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر قيام عدد من أهالي جدة بتقديم تحية شكر وإجلال لرجال الأمن البواسل المشاركين في العملية الأمنية الناجحة التي نفّذتها قوات الأمن في حي الحرازات - شرقي محافظة جدة، صباح اليوم السبت.

 

وقام عددٌ من أهالي حرازات جدة بالتصفيق والترحيب وتقديم التحية للدور الكبير على صعيد القضاء على الإرهابيين دون وقوع خسائر بين رجال الأمن.

 

وكانت قوات الأمن قد حاصرت الاستراحة في وقتٍ مبكّر من فجر اليوم، وطالبت الإرهابيَّيْن بتسليم نفسيهما، لكنهما بادرا بإطلاق النار على رجال الأمن؛ ما تطلب الرد عليهما بالمثل، قبل أن يتجه الإرهابيان إلى تفجير نفسيهما.

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
01:46 PM
في مقطع يظهر المواطنين وهم يصفقون ويعربون عن الشكر والتقدير للبواسل

فيديو .. أهالي "حرازات جدة" يحيّون رجال الأمن بعد القضاء على الإرهابيَّيْن

A A A
ماجد الرفاعي - جدة
33
86,447

 تداول مغرِّدون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر قيام عدد من أهالي جدة بتقديم تحية شكر وإجلال لرجال الأمن البواسل المشاركين في العملية الأمنية الناجحة التي نفّذتها قوات الأمن في حي الحرازات - شرقي محافظة جدة، صباح اليوم السبت.

 

وقام عددٌ من أهالي حرازات جدة بالتصفيق والترحيب وتقديم التحية للدور الكبير على صعيد القضاء على الإرهابيين دون وقوع خسائر بين رجال الأمن.

 

وكانت قوات الأمن قد حاصرت الاستراحة في وقتٍ مبكّر من فجر اليوم، وطالبت الإرهابيَّيْن بتسليم نفسيهما، لكنهما بادرا بإطلاق النار على رجال الأمن؛ ما تطلب الرد عليهما بالمثل، قبل أن يتجه الإرهابيان إلى تفجير نفسيهما.

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