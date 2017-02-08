فيديو .. إزالة "قطرات البنزين" من كسوة الكعبة المشرّفة

بعد أن سكبها شخصٌ يعاني مشكلات نفسية على نفسه أمس

أزالت إدارة النظافة والفرش ومنسوبو مصنع كسوة الكعبة أثر مادة البنزين التي سكبها على نفسه أحد الأشخاص جوار الكعبة، البارحة الأولى، قبل القبض عليه من قِبل المعتمرين وقوة أمن الحرم قبل حصول أيِّ مكروه.

وأكّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إزالة أثر مادة البنزين التي تناثر منها بعض قطرات على كسوة الكعبة.

وقالت رئاسة الحرمين: "قام أحد الأشخاص، يظهر ابتداءً أنه يعاني مشكلات نفسية، برش مادة البنزين على نفسه قرب الكعبة المشرّفة؛ ما أدّى إلى تناثر بعض القطرات على كسوة الكعبة المشرّفة من الجهة الغربية, وتمّ القبض على المذكور وتسليمه إلى الجهات المختصّة".

وأضافت: "قامت إدارة النظافة والفرش ومصنع كسوة الكعبة المشرّفة بغسل أثر المادة, وكان ليقظة رجال الأمن الدور الكبير في إنهاء ما حدث".

وأردفت: "إن الرئاسة تُهيب بالجميع تحرّي الدقة والتثبت والتريث وعدم التهويل والمبالغة, وأخذ المعلومة من الجهات المعنية".