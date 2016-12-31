فيديو.. الركاب هربوا من الطائرة مرعوبين: "الطيار مخمور"

غادر الركاب طائرة خطوط "سيتي لينك" الإندونيسية؛ خوفاً على حياتهم، بعد اكتشافهم أن الطيار واقع تحت تأثير الخمر بشدة، ورفض الركاب العودة إلى الطائرة حتى جرى تغيير الطيار الثمل بآخر.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهر شريط فيديو طياراً إندونيسياً وهو في حالة سُكْر بيّن تحت تأثير الخمر، وذلك قبيل توجهه إلى الطائرة التي كانت في رحلة داخلية بين مدينتي سورابايا والعاصمة جاكرتا.

وأظهر الشريط، الذي التقطته كاميرات المراقبة في المطار، قائد الطائرة المدنية وهو يترنح مراراً لدى وصوله إلى نقطة التفتيش.

وقبل أن يغادر المكان سقطت قبعته على الأرض، والغريب أن الأمر لم يثر انتباه عناصر الأمن، بل ساعدوه في التقاط أغراضه.

وقالت الصحيفة البريطانية، الجمعة، إنه لم يُكتشف أمر الطيار إلا قبيل إقلاع الطائرة بلحظات قليلة.

وأوضحت أنه وجّه إعلاناً إلى ركاب الطائرة بدت فيه كلماته غير مترابطة وتُظهر بوضوح أنه ثمل، الأمر الذي أثار الرعب بين الركاب.

وأظهر فيديو آخر الطيار وهو يرفض مغادرة غرفة القيادة.

وحسب الصحيفة البريطانية، فقد سارع ركاب الطائرة إلى الخروج؛ خوفاً على حياتهم، وجرى لاحقاً تغيير الطيار الثمل بآخر.