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فيديو الوفاء.. رأس ناقة على قدمَيْ صاحبها المريض يُذهل بني الإنسان

وضعت ناقة رأسها على قدمي صاحبها الذي أقعده المرض، في مشهد يجسد الحب والوفاء للصديق؛ ما أذهل مشاهدي الفيديو من البشر عبر مواقع التواصل.
 
وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية: تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق وفاء ناقة لصاحبها، بعد أن رأته قعيدًا للمرة الأولى، بعد أن غاب عنها طويلاً بسبب المرض.
 
وعبَّر مغردون، عن تأثرهم بمدى وفاء الناقة لمالكها؛ إذ ظهرت في المقطع وهي تضع رأسها على قدميه لمدة طويلة، كأنها تصافحه.
 
وقال نشطاء إنه مشهد يلخص الرحمة والوفاء والأحاسيس.. متمنين أن يكون وفاء بعض البشر على قدر وفاء هذه الناقة.
 

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فيديو الوفاء.. رأس ناقة على قدمَيْ صاحبها المريض يُذهل بني الإنسان
سبق

وضعت ناقة رأسها على قدمي صاحبها الذي أقعده المرض، في مشهد يجسد الحب والوفاء للصديق؛ ما أذهل مشاهدي الفيديو من البشر عبر مواقع التواصل.
 
وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية: تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق وفاء ناقة لصاحبها، بعد أن رأته قعيدًا للمرة الأولى، بعد أن غاب عنها طويلاً بسبب المرض.
 
وعبَّر مغردون، عن تأثرهم بمدى وفاء الناقة لمالكها؛ إذ ظهرت في المقطع وهي تضع رأسها على قدميه لمدة طويلة، كأنها تصافحه.
 
وقال نشطاء إنه مشهد يلخص الرحمة والوفاء والأحاسيس.. متمنين أن يكون وفاء بعض البشر على قدر وفاء هذه الناقة.
 

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
09:24 PM

فيديو الوفاء.. رأس ناقة على قدمَيْ صاحبها المريض يُذهل بني الإنسان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,548

وضعت ناقة رأسها على قدمي صاحبها الذي أقعده المرض، في مشهد يجسد الحب والوفاء للصديق؛ ما أذهل مشاهدي الفيديو من البشر عبر مواقع التواصل.
 
وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية: تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق وفاء ناقة لصاحبها، بعد أن رأته قعيدًا للمرة الأولى، بعد أن غاب عنها طويلاً بسبب المرض.
 
وعبَّر مغردون، عن تأثرهم بمدى وفاء الناقة لمالكها؛ إذ ظهرت في المقطع وهي تضع رأسها على قدميه لمدة طويلة، كأنها تصافحه.
 
وقال نشطاء إنه مشهد يلخص الرحمة والوفاء والأحاسيس.. متمنين أن يكون وفاء بعض البشر على قدر وفاء هذه الناقة.
 

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