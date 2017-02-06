السيطرة على الحريق الضخم بدار الأوبرا الكويتية

تَمَكّنت فِرَق الإطفاء الكويتية من السيطرة على الحريق الذي اندلع في أحد مباني مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي المُطلّ على شاطئ الشويخ وسط الكويت، صباح اليوم الاثنين، دون وقوع إصابات بشرية.

وكانت خمسة مراكز تابعة للإدارة العامة للإطفاء قد هُرعت إلى مكان الحريق، فور اندلاعه في دار الأوبرا، وتولت عمليات إخماده حتى السيطرة عليه، وقد اقتصرت أضراره على الماديات، وفتحت الإدارة العامة للإطفاء تحقيقاً لكشف ملابسات الحريق وأسبابه.

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فيديو.. حريق ضخم في دار الأوبرا الكويتية

نشب حريق ضخم في دار الأوبرا الكويتية في عاصمة البلاد، الاثنين.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى الأوبرا وهو يحترق، وألسنة الدخان تتصاعد منه، وفق "سكاي نيوز".

ولم تُصدر السلطات الكويتية أي بيان عن وقوع ضحايا مادية أو بشرية.