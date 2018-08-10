فيديو ..رئيس بعثة الحج الإيرانية : هذا ما وجدناه في المدينة المنورة وجدة

عدد ضيوف الرحمن من الحجاج الإيرانيين هذا الموسم أكثر من 83 ألفاً

قدم رئيس بعثة الحج الإيرانية ناصر هويزاوي شكره للحكومة السعودية لخدمتها المسلمين في شتى البقاع ، مشيرآ أن حجاج إيران وصلوا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة براحة وطمأنينه إستعدادآ لآداء مناسكهم.

وقال هويزاوي وهو مساعد تنفيذي لمكتب شؤون الحج الإيراني : بالنيابة عن جميع حجاج إيران الواصلين عبر مطار جدة الدولي والذين قد وصلوا إلى مطار المدينة المنورة نشكر على حسن التعامل وحسن السلوك الذي وجدناه اضافة للتعامل الجيد ، وإن شاءالله حجا مبرورا لجميع حجاج الأمة الأسلامية وخاصة حجاج جمهورية إيران.

يذكر أن ضيوف الرحمن من الحجاج الإيرانيين الوافدين من الخارج في هذا الموسم، يبلغ عددهم (83,828) حاجا، وعدد (2,400) عضو مكتب.