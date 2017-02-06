فيديو.. رشاشات المياه تستقبل طائرة "القطرية" بعد أطول رحلة في التاريخ

استقبلت رشاشات المياه في مطار أوكلاند، طائرة رحلة تابعة للخطوط القطرية، التي وصلت -صباح اليوم الاثنين- بعد أطول رحلة جوية في العالم، استغرقت 16 ساعة و23 دقيقة من الدوحة إلى مدينة أوكلاند في نيوزيلندا.

وقالت صحيفة "نيوزيلند هيرالد" على موقعها: إن المدافع التي ترش المياه على الطائرات، هي تقليد نيوزيلندي يتبعه مطار أوكلاند للترحيب بالطائرات الهابطة.

وأكملت طائرة "بوينغ 777" مسافة 14535كم بدون توقف، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق لطيران الإمارات العام الماضي، في رحلة قطعت 14200كم من دبي إلى أوكلاند.

وعبرت الطائرة 10 مناطق زمنية أثناء رحلتها الماراثونية قبل أن تهبط عند الساعة 7:25 صباح الاثنين في التوقيت المحلي لنيوزيلندا.

وشَمِل طاقم الطائرة 4 طيارين، و15 مضيفة طيران، ساعدوا في تقديم 1100 كوب من القهوة والشاي، و2000 مشروب بارد، بالإضافة إلى 1036 وجبة أثناء مدة الرحلة.

يُذكر أن الرحلة الجوية بين الدوحة وأوكلاند افتُتحت حديثاً، وقدّر وزير التجارة النيوزيلندي "تود ماكلاي" الأرباح الناتجة عن افتتاحه، بما يزيد على 36 مليون دولار أمريكي.