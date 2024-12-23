ضبط ذاكرتَي بيانات وبطارية تستولي على أموال العملاء بالطائف

عثر عليها مواطن مُثبتةً بصرّاف آلي وأبلغ الأمن .. تفريغ الكاميرات يقود للجاني

أسهم أحد المواطنين في الإبلاغ عن قطعة جهاز مُريبة وجدها مُثبتةً بصرّاف آلي أحد البنوك بالطائف؛ اعتقد أنها تقوم بتخزين بيانات العملاء والاستيلاء على أموالهم، ومن ثم بادر على الفور بإبلاغ عمليات الأمن التي تولت عملية المتابعة.

حيث وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن الدورية الأمنية وقفت على ذلك الجهاز البنكي، وكشفت عن وجود قطعة جهاز تحمل ذاكرتيْن سعة 32 جيجا، وبطارية موضوعة على مدخل السحب ببطاقة جهاز الصرّاف.

وتمّ إعداد المحضر الرسمي بالحالة وسُلمت لضابط خفر مركز شرطة النزهة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، ويُتوقع أن يتم اللجوء إلى تسجيل كاميرا الصرّاف البنكي لمعرفة مَن قام بوضعها ومتابعته.