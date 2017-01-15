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فيديو طريف.. أوزة تعطل قطاراً بريطانياً والشركة تعتذر

لم تجد هذه الأوزة سوى خطوط السكك الحديدية لممارسة التريض، ما اضطر قطار خطوط ساوث ويست البريطانية إلى السير على مهل لمسافة ميلين خلفها، وإصدار بيان يعتذر عن التأخر عن مواعيده.

وقال موقع " مترو" الإخباري: فوجئ الركاب بمحطة كنجستون، بقطار خطوط ساوث ويست، يدخل المحطة على مهل خلف أوزة كانت تتريض، وخشي سائق القطار أن يزعجها.

ونقل الموقع عن مصور الفيديو دان بلينهارست، 23 عاما، قوله: إنه أسرع إلى المحطة، الساعة 9.33 صباحا، للوصول إلى عمله، ففوجئ بالقطار يسير متمهلا خلف الأوزة.

وحسب الموقع، شكى ركاب القطار من التأخير، فأصدرت شركة خطوط ساوث ويست بيانا اعتذرت فيه عن التأخير، بسبب الأوزة، والتي تم إبعادها عن خطوط القطار الساعة 10.30 صباحا.

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فيديو طريف.. أوزة تعطل قطاراً بريطانياً والشركة تعتذر
سبق

لم تجد هذه الأوزة سوى خطوط السكك الحديدية لممارسة التريض، ما اضطر قطار خطوط ساوث ويست البريطانية إلى السير على مهل لمسافة ميلين خلفها، وإصدار بيان يعتذر عن التأخر عن مواعيده.

وقال موقع " مترو" الإخباري: فوجئ الركاب بمحطة كنجستون، بقطار خطوط ساوث ويست، يدخل المحطة على مهل خلف أوزة كانت تتريض، وخشي سائق القطار أن يزعجها.

ونقل الموقع عن مصور الفيديو دان بلينهارست، 23 عاما، قوله: إنه أسرع إلى المحطة، الساعة 9.33 صباحا، للوصول إلى عمله، ففوجئ بالقطار يسير متمهلا خلف الأوزة.

وحسب الموقع، شكى ركاب القطار من التأخير، فأصدرت شركة خطوط ساوث ويست بيانا اعتذرت فيه عن التأخير، بسبب الأوزة، والتي تم إبعادها عن خطوط القطار الساعة 10.30 صباحا.

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
06:12 PM

فيديو طريف.. أوزة تعطل قطاراً بريطانياً والشركة تعتذر

A A A
أيمن حسن - الرياض
13
3,454

لم تجد هذه الأوزة سوى خطوط السكك الحديدية لممارسة التريض، ما اضطر قطار خطوط ساوث ويست البريطانية إلى السير على مهل لمسافة ميلين خلفها، وإصدار بيان يعتذر عن التأخر عن مواعيده.

وقال موقع " مترو" الإخباري: فوجئ الركاب بمحطة كنجستون، بقطار خطوط ساوث ويست، يدخل المحطة على مهل خلف أوزة كانت تتريض، وخشي سائق القطار أن يزعجها.

ونقل الموقع عن مصور الفيديو دان بلينهارست، 23 عاما، قوله: إنه أسرع إلى المحطة، الساعة 9.33 صباحا، للوصول إلى عمله، ففوجئ بالقطار يسير متمهلا خلف الأوزة.

وحسب الموقع، شكى ركاب القطار من التأخير، فأصدرت شركة خطوط ساوث ويست بيانا اعتذرت فيه عن التأخير، بسبب الأوزة، والتي تم إبعادها عن خطوط القطار الساعة 10.30 صباحا.

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