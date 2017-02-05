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فيديو طريف.. تحية معلم لتلاميذه جعلته حديث العالم

أصبح معلم أمريكي بمرحلة التعليم الأساسي، حديث الصحف ومحطات التلفزة الأمريكية والعالمية، بعد ظهور فيديو له وهو يؤدي تحية صباح خاصة لكل تلميذ في فصله.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد استضافت محطة "أيه بي سي نيوز"، معلم اللغة الإنجليزية باري وايت، والذي يعمل بمدرسة "أشلي بارك" للتعليم الأساسي، بولاية شمال كارولينا.

وحسب الصحيفة، وصفت "أيه بي سي" باري وايت، بأنه من أفضل المعلمين.

وقالت الصحيفة: إن "وايت" ابتكر طريقة رائعة لتحية تلاميذه ذوي العشرة أعوام، حيث ترك لكل تلميذ الحرية في أداء التحية التي يرغب بها على طريقة "هاي فايف" أو "هات كف يدك للتحية"، وقام المعلم بحفظ كل تحية لكل تلميذ، وأصبح يؤدي التحية لكل تلميذ عند دخوله الفصل الدراسي، وهو ما ظهر في فيديو التقطته كاميرا جوال، في صباح أحد الأيام، ثم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقابلة مع "أيه بي سي"، قال "باري" إنه استلهم فكرة التحية الخاصة لكل تلميذ من لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، الذي يؤدي تحية خاصة لكل لاعب بالفريق.

وأدرك "باري" نجاح الفكرة بعدما طبّقها مع أحد تلاميذه، وبعدها قرر أن يطبقها مع جميع تلاميذه.

وحسب الفيديو: تتراوح التحية ما بين لمسات اليد الخفيفة، وضربات القبضة وحركات بالقدم، وأحياناً حركة الجسم.

ويؤكد "باري" أن حفظ تحية كل تلميذ لم تكن صعبة، ويضيف: "إنني متحمس، وعندما أحيي كل تلميذ بتحية خاصة، يشعر أنه شخص مميز، وهو ما يساعد على بناء علاقة قوية مع كل تلميذ، ويحمّسهم لحضور الفصل، والاستمتاع بالحصص".

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فيديو طريف.. تحية معلم لتلاميذه جعلته حديث العالم
سبق

أصبح معلم أمريكي بمرحلة التعليم الأساسي، حديث الصحف ومحطات التلفزة الأمريكية والعالمية، بعد ظهور فيديو له وهو يؤدي تحية صباح خاصة لكل تلميذ في فصله.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد استضافت محطة "أيه بي سي نيوز"، معلم اللغة الإنجليزية باري وايت، والذي يعمل بمدرسة "أشلي بارك" للتعليم الأساسي، بولاية شمال كارولينا.

وحسب الصحيفة، وصفت "أيه بي سي" باري وايت، بأنه من أفضل المعلمين.

وقالت الصحيفة: إن "وايت" ابتكر طريقة رائعة لتحية تلاميذه ذوي العشرة أعوام، حيث ترك لكل تلميذ الحرية في أداء التحية التي يرغب بها على طريقة "هاي فايف" أو "هات كف يدك للتحية"، وقام المعلم بحفظ كل تحية لكل تلميذ، وأصبح يؤدي التحية لكل تلميذ عند دخوله الفصل الدراسي، وهو ما ظهر في فيديو التقطته كاميرا جوال، في صباح أحد الأيام، ثم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقابلة مع "أيه بي سي"، قال "باري" إنه استلهم فكرة التحية الخاصة لكل تلميذ من لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، الذي يؤدي تحية خاصة لكل لاعب بالفريق.

وأدرك "باري" نجاح الفكرة بعدما طبّقها مع أحد تلاميذه، وبعدها قرر أن يطبقها مع جميع تلاميذه.

وحسب الفيديو: تتراوح التحية ما بين لمسات اليد الخفيفة، وضربات القبضة وحركات بالقدم، وأحياناً حركة الجسم.

ويؤكد "باري" أن حفظ تحية كل تلميذ لم تكن صعبة، ويضيف: "إنني متحمس، وعندما أحيي كل تلميذ بتحية خاصة، يشعر أنه شخص مميز، وهو ما يساعد على بناء علاقة قوية مع كل تلميذ، ويحمّسهم لحضور الفصل، والاستمتاع بالحصص".

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
08:23 AM

فيديو طريف.. تحية معلم لتلاميذه جعلته حديث العالم

A A A
أيمن حسن - الرياض
15
13,034

أصبح معلم أمريكي بمرحلة التعليم الأساسي، حديث الصحف ومحطات التلفزة الأمريكية والعالمية، بعد ظهور فيديو له وهو يؤدي تحية صباح خاصة لكل تلميذ في فصله.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد استضافت محطة "أيه بي سي نيوز"، معلم اللغة الإنجليزية باري وايت، والذي يعمل بمدرسة "أشلي بارك" للتعليم الأساسي، بولاية شمال كارولينا.

وحسب الصحيفة، وصفت "أيه بي سي" باري وايت، بأنه من أفضل المعلمين.

وقالت الصحيفة: إن "وايت" ابتكر طريقة رائعة لتحية تلاميذه ذوي العشرة أعوام، حيث ترك لكل تلميذ الحرية في أداء التحية التي يرغب بها على طريقة "هاي فايف" أو "هات كف يدك للتحية"، وقام المعلم بحفظ كل تحية لكل تلميذ، وأصبح يؤدي التحية لكل تلميذ عند دخوله الفصل الدراسي، وهو ما ظهر في فيديو التقطته كاميرا جوال، في صباح أحد الأيام، ثم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقابلة مع "أيه بي سي"، قال "باري" إنه استلهم فكرة التحية الخاصة لكل تلميذ من لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، الذي يؤدي تحية خاصة لكل لاعب بالفريق.

وأدرك "باري" نجاح الفكرة بعدما طبّقها مع أحد تلاميذه، وبعدها قرر أن يطبقها مع جميع تلاميذه.

وحسب الفيديو: تتراوح التحية ما بين لمسات اليد الخفيفة، وضربات القبضة وحركات بالقدم، وأحياناً حركة الجسم.

ويؤكد "باري" أن حفظ تحية كل تلميذ لم تكن صعبة، ويضيف: "إنني متحمس، وعندما أحيي كل تلميذ بتحية خاصة، يشعر أنه شخص مميز، وهو ما يساعد على بناء علاقة قوية مع كل تلميذ، ويحمّسهم لحضور الفصل، والاستمتاع بالحصص".

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