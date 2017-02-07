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فيديو: لص مسلح يهاجم أمريكياً.. جرّده من ملابسه في البرد القارس ولم يطلب أموالاً

"أن تتم سرقتك تحت تهديد السلاح، أمر سيئ؛ أما الأسوأ فهو أن تخلع كل ملابسك في البرد القارس لتسلمها للص"، وهذا ما حدث مع رجل أمريكي (24 عاماً) أمام مدخل بناية في حي كوينز بمدينة نيويورك.

 

وحسب موقع "في آي إن نيوز" المحلي؛ فقد كشف شريط فيديو سجّلته كاميرا المراقبة بمدخل بناية في حي كوينز، عن أغرب حادث سرقة، حين هاجم لص مسلح بمسدس، رجلاً أثناء دخوله البناية عائداً إلى منزله في السادسة مساء الجمعة الماضي.

 

الغريب أن اللص لم يطلب أموالاً؛ بل طلب من الضحية أن يخلع بدلته ويسلمها له، ويظهر في الفيديو، الضحية وهو يسلّم معطفه وبدلته بالكامل للص الذي فر هارباً بالغنيمة؛ فيما ترك الأمريكي حذاءه، وأسرع بدخول البناية، ربما ليس خوفاً من مسدس اللص؛ بل من البرد القارس بالخارج.

 

وقالت شرطة نيويورك: إن اللص شاب في العشرينيات، من أصول لاتينية، وكان يرتدي بنطلون جينز، وجاكت بغطاء رأس، وطالبت كل مَن لديه معلومات عن السرقة، الاتصال بها.

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فيديو: لص مسلح يهاجم أمريكياً.. جرّده من ملابسه في البرد القارس ولم يطلب أموالاً
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"أن تتم سرقتك تحت تهديد السلاح، أمر سيئ؛ أما الأسوأ فهو أن تخلع كل ملابسك في البرد القارس لتسلمها للص"، وهذا ما حدث مع رجل أمريكي (24 عاماً) أمام مدخل بناية في حي كوينز بمدينة نيويورك.

 

وحسب موقع "في آي إن نيوز" المحلي؛ فقد كشف شريط فيديو سجّلته كاميرا المراقبة بمدخل بناية في حي كوينز، عن أغرب حادث سرقة، حين هاجم لص مسلح بمسدس، رجلاً أثناء دخوله البناية عائداً إلى منزله في السادسة مساء الجمعة الماضي.

 

الغريب أن اللص لم يطلب أموالاً؛ بل طلب من الضحية أن يخلع بدلته ويسلمها له، ويظهر في الفيديو، الضحية وهو يسلّم معطفه وبدلته بالكامل للص الذي فر هارباً بالغنيمة؛ فيما ترك الأمريكي حذاءه، وأسرع بدخول البناية، ربما ليس خوفاً من مسدس اللص؛ بل من البرد القارس بالخارج.

 

وقالت شرطة نيويورك: إن اللص شاب في العشرينيات، من أصول لاتينية، وكان يرتدي بنطلون جينز، وجاكت بغطاء رأس، وطالبت كل مَن لديه معلومات عن السرقة، الاتصال بها.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
09:30 AM

فيديو: لص مسلح يهاجم أمريكياً.. جرّده من ملابسه في البرد القارس ولم يطلب أموالاً

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
9,847

"أن تتم سرقتك تحت تهديد السلاح، أمر سيئ؛ أما الأسوأ فهو أن تخلع كل ملابسك في البرد القارس لتسلمها للص"، وهذا ما حدث مع رجل أمريكي (24 عاماً) أمام مدخل بناية في حي كوينز بمدينة نيويورك.

 

وحسب موقع "في آي إن نيوز" المحلي؛ فقد كشف شريط فيديو سجّلته كاميرا المراقبة بمدخل بناية في حي كوينز، عن أغرب حادث سرقة، حين هاجم لص مسلح بمسدس، رجلاً أثناء دخوله البناية عائداً إلى منزله في السادسة مساء الجمعة الماضي.

 

الغريب أن اللص لم يطلب أموالاً؛ بل طلب من الضحية أن يخلع بدلته ويسلمها له، ويظهر في الفيديو، الضحية وهو يسلّم معطفه وبدلته بالكامل للص الذي فر هارباً بالغنيمة؛ فيما ترك الأمريكي حذاءه، وأسرع بدخول البناية، ربما ليس خوفاً من مسدس اللص؛ بل من البرد القارس بالخارج.

 

وقالت شرطة نيويورك: إن اللص شاب في العشرينيات، من أصول لاتينية، وكان يرتدي بنطلون جينز، وجاكت بغطاء رأس، وطالبت كل مَن لديه معلومات عن السرقة، الاتصال بها.

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