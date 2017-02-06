تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر تعرُّض مواطن لعملية سلب بالقوة أمام باب منزله من ثلاثة لصوص.
وفيما لم يحدَّد تاريخ الواقعة أو موقعها، تشير المعلومات إلى أن المواطن تعرَّض للسلب؛ إذ استولى اللصوص على مبلغ مالي عقب متابعته بعد مغادرته أحد البنوك.
الفيديو الذي صُوِّر من كاميرات مراقبة أظهر اللصوص يتابعون المواطن، وعند نزوله من سيارته هاجموه مستخدمًا أحدهم سلاحًا أبيض في وضح النهار، وأمام المارة.
وبيَّن الفيديو مهاجمة أحد اللصوص شخصًا حاول الاقتراب ومعرفة الإشكالية، قبل أن يلوذ اللصوص الثلاثة بالفرار.
وفي مقطع إلحاقي استقل المواطن سيارته، وبعد دقائق وصلته سيارة أخرى، ورافق قائدها - فيما يبدو - لملاحقة اللصوص.
يُشار إلى أن جرائم متابعة وسلب عملاء البنوك ازدادت مؤخرًا، وتمكنت شُرَط المناطق من القبض على بعض مرتكبيها.
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فيديو متداوَل.. ثلاثة مجرمين يسلبون مواطنًا بالقوة في وضح النهار
طرحوه أرضًا بعد إشهار السلاح الأبيض أمام المارة
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر تعرُّض مواطن لعملية سلب بالقوة أمام باب منزله من ثلاثة لصوص.
وفيما لم يحدَّد تاريخ الواقعة أو موقعها، تشير المعلومات إلى أن المواطن تعرَّض للسلب؛ إذ استولى اللصوص على مبلغ مالي عقب متابعته بعد مغادرته أحد البنوك.
الفيديو الذي صُوِّر من كاميرات مراقبة أظهر اللصوص يتابعون المواطن، وعند نزوله من سيارته هاجموه مستخدمًا أحدهم سلاحًا أبيض في وضح النهار، وأمام المارة.
وبيَّن الفيديو مهاجمة أحد اللصوص شخصًا حاول الاقتراب ومعرفة الإشكالية، قبل أن يلوذ اللصوص الثلاثة بالفرار.
وفي مقطع إلحاقي استقل المواطن سيارته، وبعد دقائق وصلته سيارة أخرى، ورافق قائدها - فيما يبدو - لملاحقة اللصوص.
يُشار إلى أن جرائم متابعة وسلب عملاء البنوك ازدادت مؤخرًا، وتمكنت شُرَط المناطق من القبض على بعض مرتكبيها.
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر تعرُّض مواطن لعملية سلب بالقوة أمام باب منزله من ثلاثة لصوص.
طرحوه أرضًا بعد إشهار السلاح الأبيض أمام المارة
فيديو متداوَل.. ثلاثة مجرمين يسلبون مواطنًا بالقوة في وضح النهار
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر تعرُّض مواطن لعملية سلب بالقوة أمام باب منزله من ثلاثة لصوص.
وفيما لم يحدَّد تاريخ الواقعة أو موقعها، تشير المعلومات إلى أن المواطن تعرَّض للسلب؛ إذ استولى اللصوص على مبلغ مالي عقب متابعته بعد مغادرته أحد البنوك.
الفيديو الذي صُوِّر من كاميرات مراقبة أظهر اللصوص يتابعون المواطن، وعند نزوله من سيارته هاجموه مستخدمًا أحدهم سلاحًا أبيض في وضح النهار، وأمام المارة.
وبيَّن الفيديو مهاجمة أحد اللصوص شخصًا حاول الاقتراب ومعرفة الإشكالية، قبل أن يلوذ اللصوص الثلاثة بالفرار.
وفي مقطع إلحاقي استقل المواطن سيارته، وبعد دقائق وصلته سيارة أخرى، ورافق قائدها - فيما يبدو - لملاحقة اللصوص.
يُشار إلى أن جرائم متابعة وسلب عملاء البنوك ازدادت مؤخرًا، وتمكنت شُرَط المناطق من القبض على بعض مرتكبيها.