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فيديو.. مجهولون يسرقون سيارة حكومية على "سَطحة" ويَفَرّون

من أمام منزل موظف ورصدت الحادثة كاميرا مراقبة أحد الجيران

وثّقت كاميرات مراقبة منزلية في حي أشبيليا بالرياض، لحظة قيام عدد من المجهولين بسرقة سيارة تابعة لجهة حكومية مدنية من أمام منزل الموظف؛ وذلك فجر السبت الماضي، ولا تزال الجهات الأمنية تبحث عن الجناة؛ فيما تَسلمت شرطة الخليج أمس أشرطة الفيديو.

 

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "سبق"؛ فإن الموظف تفاجأ أثناء خروجه من المنزل، صباح السبت، بعدم وجود سيارته، وتقدم في حينها للجهات الأمنية ببلاغ عن الحادثة؛ فيما اضطر للانتظار يوماً واحداً بعد بلاغه حتى تمكن من الحصول على أشرطة التسجيل التي رصدتها كاميرات المراقبة التابعة لمنزل أحد جيرانه وسلمها للشرطة؛ حيث تَبَيّن من خلال مشاهدة الكاميرات أن الجناة -ويظهر أنهم أكثر من 3 أشخاص- قاموا بتحميل السيارة على سطحة لنقل السيارات بعد سحبها ثم فروا.

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فيديو.. مجهولون يسرقون سيارة حكومية على "سَطحة" ويَفَرّون
سبق

وثّقت كاميرات مراقبة منزلية في حي أشبيليا بالرياض، لحظة قيام عدد من المجهولين بسرقة سيارة تابعة لجهة حكومية مدنية من أمام منزل الموظف؛ وذلك فجر السبت الماضي، ولا تزال الجهات الأمنية تبحث عن الجناة؛ فيما تَسلمت شرطة الخليج أمس أشرطة الفيديو.

 

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "سبق"؛ فإن الموظف تفاجأ أثناء خروجه من المنزل، صباح السبت، بعدم وجود سيارته، وتقدم في حينها للجهات الأمنية ببلاغ عن الحادثة؛ فيما اضطر للانتظار يوماً واحداً بعد بلاغه حتى تمكن من الحصول على أشرطة التسجيل التي رصدتها كاميرات المراقبة التابعة لمنزل أحد جيرانه وسلمها للشرطة؛ حيث تَبَيّن من خلال مشاهدة الكاميرات أن الجناة -ويظهر أنهم أكثر من 3 أشخاص- قاموا بتحميل السيارة على سطحة لنقل السيارات بعد سحبها ثم فروا.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
10:28 AM
من أمام منزل موظف ورصدت الحادثة كاميرا مراقبة أحد الجيران

فيديو.. مجهولون يسرقون سيارة حكومية على "سَطحة" ويَفَرّون

A A A
بدر الجبل - الرياض
41
35,223

وثّقت كاميرات مراقبة منزلية في حي أشبيليا بالرياض، لحظة قيام عدد من المجهولين بسرقة سيارة تابعة لجهة حكومية مدنية من أمام منزل الموظف؛ وذلك فجر السبت الماضي، ولا تزال الجهات الأمنية تبحث عن الجناة؛ فيما تَسلمت شرطة الخليج أمس أشرطة الفيديو.

 

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "سبق"؛ فإن الموظف تفاجأ أثناء خروجه من المنزل، صباح السبت، بعدم وجود سيارته، وتقدم في حينها للجهات الأمنية ببلاغ عن الحادثة؛ فيما اضطر للانتظار يوماً واحداً بعد بلاغه حتى تمكن من الحصول على أشرطة التسجيل التي رصدتها كاميرات المراقبة التابعة لمنزل أحد جيرانه وسلمها للشرطة؛ حيث تَبَيّن من خلال مشاهدة الكاميرات أن الجناة -ويظهر أنهم أكثر من 3 أشخاص- قاموا بتحميل السيارة على سطحة لنقل السيارات بعد سحبها ثم فروا.

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